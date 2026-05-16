İran’dan Hürmüz İddiası: 'Avrupa Ülkeleri Geçiş İzni İstedi'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İran, Hürmüz Boğazı’yla ilgili dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. İran devlet televizyonunun haberine göre bazı Avrupa ülkeleri, kendilerine ait ticari gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yapabilmesi için İran’la temas kurdu.

Haberde, Çin, Japonya ve Pakistan’a ait gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan geçişinin ardından bazı Avrupa ülkelerinin de benzer bir süreç başlattığı öne sürüldü. İddiaya göre söz konusu ülkeler, İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile irtibata geçerek ticari gemiler için geçiş izni talebinde bulundu.

Kaynak: AA