İmzalar Kurumadan Bombaladılar, Lübnan’da Ateşkes Yine Delindi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Orta Doğu’da diplomatik çabalarla uzatılan kırılgan ateşkes süreci bir kez daha delindi. İsrail ordusu, yürürlükteki ateşkes kararına rağmen Lübnan'ın güney bölgelerine yönelik geniş çaplı yeni bir hava saldırısı dalgası başlattığını resmen ilan etti.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, operasyonun bölgedeki "Hizbullah altyapısını imha etmek" amacıyla düzenlendiği ileri sürüldü.

NEBATİYE VE SAYDA HEDEFTE

Lübnan resmi ajansı NNA'nın geçtiği bilgilere göre, İsrail hava kuvvetleri Lübnan'ın güneyindeki stratejik kentleri yoğun bombardımana tuttu.

Yahmer eş-Şakif, Kefr Tebnit, Ernun, Kevseriyye ve Mervaniyye beldelerini hedef alan İsrail ordusu, beldelere ulaşan bazı yolları da bombaladı. İsrail ordusu Sayda kentindeki Babiliyye ve Gassaniyye beldelerini de hava saldırısıyla vurdu. İsrail ordusuna ait insansız hava araçları (İHA) ise Sur kenti ve beldeleri üzerinde alçak uçuş gerçekleştirdi.

LÜBNAN'A SALDIRILAR VE ATEŞKES

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. Lübnan hükümeti bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu. ABD ara buluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında 4. tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

CAN KAYBI 3 BİNE DAYANDI

Lübnan Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, 2 Mart'tan bu yana ateşkes ilanına rağmen devam eden İsrail saldırılarında 2 bin 950'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA