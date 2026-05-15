Hürmüz Boğazı'ndaki Hürmüz Kim?

Peki, sabah akşam haberlerde duyduğumuz, jeopolitik krizlerin merkezindeki bu "Hürmüz" gerçekte kimdir? Bir kahraman mı, bir kral mı, yoksa gökyüzünden bir işaret mi? Çoğumuz bu ismi sadece stratejik bir geçit olarak bilsek de, kelimenin arkasında binlerce yıllık bir tarih, mitoloji ve astronomi gizli.

Gelin, bu gizemli ismin katmanlarını en dıştan başlayarak içeriye doğru inceleyelim.

"Hürmüz" dendiğinde tarihin tozlu sayfalarında karşımıza ilk çıkanlar, görkemli tahtlarında oturan Pers hükümdarları oluyor. Sasani İmparatorluğu döneminde bu isim, gücün ve otoritenin simgesiydi. Hürmüz I’den başlayarak beş farklı Sasani kralı bu ismi taşıdı. Onlar için bu isim sadece bir kimlik değil, aynı zamanda ilahi bir meşruiyetin nişanesiydi. Boğazın çevresindeki topraklarda hüküm süren bu krallar, isimlerini coğrafyaya öylesine mühürlediler ki, bugün dev tankerlerin geçtiği o sular hâlâ onların adıyla anılıyor.

Ancak Hürmüz sadece yeryüzüne ait bir isim değil. Eski Farsçada ve kadim doğu astronomisinde Hürmüz, gökyüzünün en büyük ve en görkemli sakinlerinden biri olan Jüpiter gezegenine verilen isimdi. Kadim zamanların insanları için Jüpiter, "şansın, bilgeliğin ve adaletin" temsilcisiydi. Uğurlu bir gezegen olarak kabul edildiği için, hem şehirlere hem de yeni doğan asilzadelere bu isim verilirdi. Yani boğazın adı, bir bakıma gökyüzündeki o devasa devin yeryüzündeki yansımasıdır.

İsim, 10. ve 17. yüzyıllar arasında bölgenin mutlak hâkimi olan Hürmüz Krallığı ile ete kemiğe büründü. Başlangıçta ana karada kurulan bu krallık, Moğol akınlarından ve bitmek bilmeyen savaşlardan kaçarak stratejik bir hamleyle boğazın ortasındaki bir adaya taşındı. Kaynaklarda "Dünya eğer bir yüzükse, Hürmüz onun üzerindeki mücevherdir" diye anlatılan o efsanevi ticaret merkezi işte burasıydı. Venedikli tüccarlardan Portekizli kaşiflere kadar herkesin gözü bu küçük ama zengin adadaydı. Ada, ismini krallıktan; boğaz ise ismini bu geçilmez kale-adadan aldı.

Şimdi gelelim bu ismin en derinine, kelimenin doğduğu o kadim kaynağa. "Hürmüz" aslında dilsel bir yolculuğun son durağı. Bu yolculuk, binlerce yıl önce antik İran’ın en eski inancı olan Zerdüştlük ile başladı.

Hürmüz, Zerdüştlükteki yüce tanrı Ahura Mazda’nın zamanla evrilmiş, halk ağzında yuvarlanmış ve sadeleşmiş hali. Eski Farsçadaki o heybetli Ahura Mazda (Bilge Rab), Orta Farsçada (Pehlevice) Ohrmazd’a, oradan da modern Farsçaya ve dilimize Hürmüz olarak geçmişti.

Yani bugün petrol tankerlerinin rotasını belirleyen o boğaz, ismini aslında antik dünyanın "İyilik ve Işık Tanrısı"ndan alıyor. Karanlıkla savaşan, bilgeliği ve hakikati temsil eden bir ilahın adı, bugün ironik bir şekilde dünyanın en gerilimli ve stratejik sularında yankılanmaya devam ediyor.