IEA 'Emsali Görülmemiş Arz Şoku' Diyerek Uyardı: Hürmüz Krizi Petrol Piyasasını Vurdu, Stoklar Hızla Eriyor

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Hürmüz Boğazı’nda yaşanan aksaklıkların küresel petrol piyasasında ciddi arz sorunlarına yol açtığını açıkladı. Euronews Türkçe'nin haberine göre Ajans, petrol stoklarının rekor hızla eridiğini ve yılın son çeyreğine kadar piyasalarda açık oluşmasının beklendiğini bildirdi. IEA verilerine göre küresel petrol stokları mart ayında 129 milyon varil, nisan ayında 117 milyon varil azaldı. Özellikle OECD ülkelerinde kara depolarındaki stok kaybının 146 milyon varile ulaştığı belirtildi.

'EMSALİ GÖRÜLMEMİŞ ARZ ŞOKU'

Ajans, Körfez bölgesindeki arz kaybının toplamda 1 milyar varili aştığını ve günlük 14 milyon varilden fazla petrolün piyasaya ulaşamadığını belirterek durumu 'emsali görülmemiş bir arz şoku' olarak tanımladı. Petrol piyasasındaki baskıyı hafifletmek amacıyla acil durum rezervlerinden 400 milyon varil petrolün piyasaya sürülmesi kararlaştırılırken, bunun yaklaşık 164 milyon varilinin kullanıldığı açıklandı.

Raporda, ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı’ndaki akışı yeniden başlatacak olası bir anlaşmanın piyasaları rahatlatabileceği ancak arzın toparlanmasının zaman alacağı vurgulandı.

