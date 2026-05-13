IEA 'Emsali Görülmemiş Arz Şoku' Diyerek Uyardı: Hürmüz Krizi Petrol Piyasasını Vurdu, Stoklar Hızla Eriyor

Uluslararası Enerji Ajansı, Hürmüz Boğazı’ndaki aksaklıkların küresel petrol arzını ciddi şekilde daralttığını açıkladı. Ajans, stokların rekor hızla eridiğini ve 'emsali görülmemiş' bir arz şokunun yaşandığını duyurdu.

Son Güncelleme:
IEA 'Emsali Görülmemiş Arz Şoku' Diyerek Uyardı: Hürmüz Krizi Petrol Piyasasını Vurdu, Stoklar Hızla Eriyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Hürmüz Boğazı’nda yaşanan aksaklıkların küresel petrol piyasasında ciddi arz sorunlarına yol açtığını açıkladı. Euronews Türkçe'nin haberine göre Ajans, petrol stoklarının rekor hızla eridiğini ve yılın son çeyreğine kadar piyasalarda açık oluşmasının beklendiğini bildirdi. IEA verilerine göre küresel petrol stokları mart ayında 129 milyon varil, nisan ayında 117 milyon varil azaldı. Özellikle OECD ülkelerinde kara depolarındaki stok kaybının 146 milyon varile ulaştığı belirtildi.

'EMSALİ GÖRÜLMEMİŞ ARZ ŞOKU'

Ajans, Körfez bölgesindeki arz kaybının toplamda 1 milyar varili aştığını ve günlük 14 milyon varilden fazla petrolün piyasaya ulaşamadığını belirterek durumu 'emsali görülmemiş bir arz şoku' olarak tanımladı. Petrol piyasasındaki baskıyı hafifletmek amacıyla acil durum rezervlerinden 400 milyon varil petrolün piyasaya sürülmesi kararlaştırılırken, bunun yaklaşık 164 milyon varilinin kullanıldığı açıklandı.

Raporda, ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı’ndaki akışı yeniden başlatacak olası bir anlaşmanın piyasaları rahatlatabileceği ancak arzın toparlanmasının zaman alacağı vurgulandı.

Dünyanın Kaderini Değiştirecek 3 Gün! Trump 8,5 Yıl Aradan Sonra Çin'deDünyanın Kaderini Değiştirecek 3 Gün! Trump 8,5 Yıl Aradan Sonra Çin'deDünya

Akaryakıta Zam Üstüne Zam! Tabelalar Bu Gece Bir Kez Daha DeğişecekAkaryakıta Zam Üstüne Zam! Tabelalar Bu Gece Bir Kez Daha DeğişecekGüncel

İngiltere’den Hürmüz’e Askeri Takviye: Savaş Jetleri Gönderiliyorİngiltere’den Hürmüz’e Askeri Takviye: Savaş Jetleri GönderiliyorDünya

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Hürmüz Boğazı Brent petrol
Son Güncelleme:
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Filipinler Senatosu'nda Silah Sesleri, 'Saldırı Altındayız' Filipinler Senatosu'nda Silah Sesleri, 'Saldırı Altındayız'
Dünyanın Kaderini Değiştirecek 3 Gün! Trump 8,5 Yıl Aradan Sonra Çin'de Dünyanın Kaderini Değiştirecek 3 Gün!
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
ÇOK OKUNANLAR
Kulisleri Sallayan Bomba İddia: CHP'den 2 Belediye Başkanı Daha AK Parti'ye Geçiyor Kulisleri Sallayan Bomba İddia: CHP'den 2 Belediye Başkanı Daha AK Parti'ye Geçiyor
Torreira'ya Yumruklu Saldırı: Kaçan Saldırgan Yakalandı, Nedeni Belli Oldu Torreira'ya Yumruklu Saldırı
Özkan Yalım'ın 5 Saatlik Ek İfadesi Ortaya Çıktı | Özgür Özel’e 1.2 Milyon TL Nakit Para İddiası: 'Evinin Önüne Poşetle Bıraktım' Özgür Özel’e 1.2 Milyon TL Nakit Para İddiası: 'Evinin Önüne Poşetle Bıraktım'
Grup Toplantısındaki Sözler Davalık Oldu: Abdulkadir Selvi’den Özgür Özel Hamlesi Grup Toplantısındaki Sözler Davalık Oldu: Abdulkadir Selvi’den Özgür Özel Hamlesi
Sigaralar Artık Böyle Satılacak: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sunulacak! 100 Kat Ceza Geliyor Sigaralar Artık Böyle Satılacak: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sunulacak! 100 Kat Ceza Geliyor