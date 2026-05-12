İngiltere’den Hürmüz’e Askeri Takviye: Savaş Jetleri Gönderiliyor

İngiltere, Hürmüz Boğazı’ndaki askeri varlığını artırma kararı aldı. Bölgeye savaş gemisine ek olarak savaş uçakları, dron savunma sistemleri ve mayın temizleme unsurlarının gönderileceği açıklandı.

İngiltere Savunma Bakanlığı, Hürmüz Boğazı’ndaki askeri varlığını artırma kararı aldı. Açıklamada, bölgeye daha önce gönderilen savaş gemisine ek olarak Eurofighter Typhoon savaş uçakları, mayın temizleme dronları ve dron savar sistemlerinin sevk edileceği bildirildi.

İngiltere Savunma Bakanı John Healey ise mayın temizleme ve dron savunma sistemleri için 115 milyon sterlinlik ek fon ayrıldığını açıkladı.

40 ÜLKE TOPLANDI

Bölgede 1000’in üzerinde askeri personeli bulunan İngiltere, savaşın başlamasıyla birlikte çok sayıda hava savunma sistemi, helikopter ve uzman ekip göndermişti. Savunma Bakanlığı ayrıca, İngiltere ve Fransa öncülüğünde 40 ülkenin katıldığı çevrimiçi toplantıda Hürmüz Boğazı’nın güvenliğinin ele alındığını duyurdu.

Kaynak: AA

