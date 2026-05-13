Sigaralar Artık Böyle Satılacak: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sunulacak! 100 Kat Ceza Geliyor

Sigara ve tütün ürünlerine yönelik yeni düzenlemeler gündeme geldi. AK Parti tarafından hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulması beklenen yasa taslağında, sigara satışından kullanım alanlarına kadar birçok konuda köklü değişiklikler yer alıyor.

Hazırlanan düzenlemeyle birlikte sigarayla mücadelede daha sert adımlar atılması planlanırken, kuralları ihlal edenlere uygulanacak cezaların ciddi şekilde artırılması hedefleniyor.

PARA CEZALARI 100 KATINA KADAR ARTABİLİR

Taslakta yer alan maddelere göre, sigara yasaklarını ihlal eden kişi ve işletmelere uygulanacak para cezalarının mevcut seviyelerin çok üzerine çıkarılması planlanıyor. Kurallara uymayanlara yönelik cezaların 100 katına kadar artırılması gündemde.

Mevcut uygulamada yasaklı alanlarda tütün ürünü kullanan kişilere 1764 TL ile 5 bin TL arasında, işletmelere ise 24 bin 440 TL’den başlayıp 122 bin 660 TL’ye kadar ceza uygulanabiliyor.

NAKİTLE SİGARA SATIŞI SONA ERECEK

Yasa taslağında en dikkat çeken başlıklardan biri de sigara satışında nakit ödeme döneminin sona erecek olması oldu. Düzenlemeye göre 18 yaş altındakilerin sigaraya erişimini zorlaştırmak amacıyla satışların yalnızca elektronik sistem üzerinden yapılması planlanıyor.

Taslakta ayrıca uzun vadeli hedef olarak 1 Ocak 2040 itibarıyla sigara satışının tamamen sona erdirilmesi hedefi de yer alıyor.

ÖZEL TÜKETİM ALANLARI OLUŞTURULACAK

Yeni düzenleme kapsamında sigara kullanımı için özel alanlar oluşturulması planlanırken, çocukların bu alanlara girişine izin verilmeyecek. Yasakların yalnızca klasik tütün ürünlerini değil, elektronik sigara ve benzeri ürünleri de kapsayacağı belirtiliyor.

Taslakta ayrıca sigaraların tek tip paketlerde satılması, reklam etkisinin azaltılması ve ürünlerin müşterilerin doğrudan ulaşamayacağı kapalı dolaplarda bulundurulması gibi uygulamaların da iki yıl içinde hayata geçirilmesi hedefleniyor.

“JAPONYA MODELİ” MASADA

Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci de daha önce yaptığı açıklamada, Japonya’daki kimlikli sigara satış sisteminin Türkiye’de uygulanmasına yönelik çalışmalar yürütüldüğünü açıklamıştı. Birinci açıklamasında, “Sigara Japonya’da en büyük sorunlardan biriydi. Japonlar artık sigarayı kimlikle veriyor insanlara. Bizim de planlarımızdan birisi bu” ifadelerini kullanmıştı.

İşte taslakta yer alan düzenlemeler;

Madde Düzenleme Detaylar 1 Para Cezaları Kuralları ihlal edenlere uygulanacak para cezaları tutarlarının 100 katına kadar artırılması öngörülüyor. 2 Sigara Satışı (Yaş Sınırı) 18 yaşından küçüklerin sigaraya erişiminin etkin biçimde engellenmesi için sigara satışı yalnızca elektronik ortamda yapılacak. 3 Ödeme Yöntemleri Sigara satışında nakit ödeme dönemi sona erecek. 4 Satış Sonu Hedefi Öncelikli amaç, 1 Ocak 2040 tarihinde sigara satışını tamamen sona erdirmek. 5 Özel Tüketim Alanları Sigara içmek isteyenler için özel tüketim alanları oluşturulacak ve çocukların bu alanlara girmesi yasaklanacak. 6 Yasakların Kapsamı Yasaklar yalnızca geleneksel ürünler için değil, elektronik ürünler için de geçerli olacak. 7 Kritik Düzenlemeler (2 Yıl İçinde Tamamlanması Hedefleniyor) • Sigara satışında nakit ödemenin yasaklanması. • Reklamı önlemek için sigaraların tek tipte olma zorunluluğu. • Sigaraların müşterice doğrudan erişilemeyecek kapalı dolaplarda sunulması.

Kaynak: Türkiye Gazetesi