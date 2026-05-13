Çalışan Anneler Dikkat: Ek Doğum İzni Başvurularında Son 2 Gün

Doğum izninin 24 haftaya çıkarılmasıyla birlikte annelere tanınan 8 haftalık ek ücretli izin için başvurularda sona yaklaşıldı. Düzenlemeden yararlanmak isteyen çalışan annelerin, 15 Mayıs Cuma günü mesai bitimine kadar gerekli belgelerle kurumlarına başvuru yapması gerekiyor.

Doğum izninin 24 haftaya çıkarılmasının ardından çalışan annelere tanınan 8 haftalık ek izin hakkı için başvuru süreci devam ediyor. Ancak düzenlemeden yararlanmak isteyen anneler için son başvuru tarihine kısa süre kaldı.

Yeni uygulama kapsamında başvuruların, 15 Mayıs Cuma günü mesai bitimine kadar tamamlanması gerekiyor. Başvuru yapmak isteyen annelerin, bebeklerine ait kimlik fotokopisi ile birlikte ek izin talebini içeren dilekçeyi çalıştıkları kuruma teslim etmeleri yeterli olacak.

16 EKİM 2025 SONRASI DOĞUM YAPANLARI KAPSIYOR

Düzenleme, 16 Ekim 2025 ve sonrasında doğum yapan anneleri kapsıyor. Söz konusu hak için herhangi bir sağlık raporu şartı aranmazken, çalışan anneler doğrudan başvuru yapabiliyor.

Doğum izin süresinin uzatılmasına ilişkin düzenleme daha önce Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

BAKAN GÖKTAŞ’TAN AÇIKLAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada düzenlemenin kapsamına ilişkin bilgi verdi. Göktaş, “Tekrar işe dönmesi halinde dahi bu 8 haftalık bir süreci çalıştığı kuruma bir dilekçe sunarak tekrar devam edecek. Tabii ücretli bir doğum izni bu. Başvuru süremiz 15 Mayıs'a kadar” ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş ayrıca tüm işverenlerin düzenlemeyi uygulamakla yükümlü olduğunu belirterek, sözleşmeli personellere ilişkin çalışmaların da kısa süre içinde tamamlanacağını söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Doğum İzni
