47 İlde IŞİD'e Dev Operasyon, 100'lerce Gözaltı Var

İçişleri Bakanlığı, 47 ilde IŞİD terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyon neticesinde 324 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı terör örgütü IŞİD'e yönelik ülke genelinde kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. 47 ilde düzenlenen baskınlar neticesinde 324 şüphelinin gözaltına alındığı duyuruldu.

OPERASYONU BAKANLIK DUYURDU

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı, MİT Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, 47 ilde IŞİD terör örgütüne yönelik operasyon yapıldı.

Haklarında aranma kaydı bulunan, örgüte finansal destek sağlayan ve geçmiş dönemlerde IŞİD terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 324 şüpheli gözaltına alındı. Açıklamada, "Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için yılın 365 günü, gece gündüz demeden operasyonlarımızı kesintisiz şekilde sürdürüyoruz" denildi.

Kaynak: DHA

Etiketler
IŞİD İçişleri Bakanlığı
