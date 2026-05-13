Filipinler Senatosu'nda Silah Sesleri, 'Saldırı Altındayız'

Filipinler Senatosu'nda en az 10 el silah sesi duyulduğu belirtildi. Senato Başkanı Alan Peter Cayetano da sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, binada silah sesleri duyulduğunu doğrulayarak, "Burası Filipinler Senatosu, söylenene göre saldırı altındayız" dedi.

Son Güncelleme:
Filipinler Senatosu'nda Silah Sesleri, 'Saldırı Altındayız'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Filipinler'de yayın yapan ABS-CBN News kanalının haberine göre, başkent Manila'daki Senato binasında karışıklık çıktı.

EN AZ 10 EL SİLAH SESİ

Olay yerinden bildiren gazeteciler, binada en az 10 el silah sesi duyulduğunu ifade etti.

'SALDIRI ALTINDAYIZ'

Senato Başkanı Alan Peter Cayetano da sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, binada silah sesleri duyulduğunu doğrulayarak, "Burası Filipinler Senatosu, söylenene göre saldırı altındayız." dedi.

Cayetano, 4 senatörün olay öncesinde düzenledikleri toplantı sırasında "bir şey olacağı" gerekçesiyle binadan ayrılmaları yönünde ihbar aldıklarını söyledi.

GİRİŞ ÇIKIŞLAR KAPATILDI

​​​​​​​Bina, güvenlik görevlileri tarafından giriş çıkışlara kapatıldı.

Olay yerine gelen Filipinler İçişleri Bakanı Jonvic Remulla, "saldırganların" kimliğinin bilinip bilinmediği sorusuna, "Bilmiyoruz." yanıtını verdi.

Kaynak: AA

Etiketler
Filipinler
Son Güncelleme:
Fransa'da Yolcu Gemisinde Virüs Alarmı: Bin 700'den Fazla Kişi Karantinada Dev Kruvaziyer Gemisinde Virüs Alarmı
Dünyanın Kaderini Değiştirecek 3 Gün! Trump 8,5 Yıl Aradan Sonra Çin'de Dünyanın Kaderini Değiştirecek 3 Gün!
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
ÇOK OKUNANLAR
Kulisleri Sallayan Bomba İddia: CHP'den 2 Belediye Başkanı Daha AK Parti'ye Geçiyor Kulisleri Sallayan Bomba İddia: CHP'den 2 Belediye Başkanı Daha AK Parti'ye Geçiyor
Torreira'ya Yumruklu Saldırı: Kaçan Saldırgan Yakalandı, Nedeni Belli Oldu Torreira'ya Yumruklu Saldırı
Özkan Yalım'ın 5 Saatlik Ek İfadesi Ortaya Çıktı | Özgür Özel’e 1.2 Milyon TL Nakit Para İddiası: 'Evinin Önüne Poşetle Bıraktım' Özgür Özel’e 1.2 Milyon TL Nakit Para İddiası: 'Evinin Önüne Poşetle Bıraktım'
Grup Toplantısındaki Sözler Davalık Oldu: Abdulkadir Selvi’den Özgür Özel Hamlesi Grup Toplantısındaki Sözler Davalık Oldu: Abdulkadir Selvi’den Özgür Özel Hamlesi
Sigaralar Artık Böyle Satılacak: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sunulacak! 100 Kat Ceza Geliyor Sigaralar Artık Böyle Satılacak: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sunulacak! 100 Kat Ceza Geliyor