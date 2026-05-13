Fransa'da Yolcu Gemisinde Virüs Alarmı: Bin 700'den Fazla Kişi Karantinada

Fransa’nın Bordeaux kentinde demirleyen bir kruvaziyer gemisinde norovirüs kaynaklı gastroenterit vakası nedeniyle bir yolcunun hayatını kaybetmesinin ardından bin 700’den fazla kişinin gemide karantinaya alındığı bildirildi.

BİR KİŞİ ÖLDÜ 50 KİŞİDE TESPİT EDİLDİ

Sağlık yetkilileri, 90 yaşındaki bir yolcunun hayatını kaybettiğini ve yaklaşık 50 kişinin norovirüs belirtileri gösterdiğini bildirdi.

Uzmanlar, kruvaziyerlerde görülen hastalıkların çoğunlukla birbirinden farklı risk düzeylerine sahip olduğunu vurgularken, özellikle norovirüs ve hantavirüs vakalarının son dönemde dikkat çektiğini belirtiyor.

KRUVAZİYERLERDE EN YAYGIN TEHDİT

Norovirüs, dünya genelinde kruvaziyer gemilerindeki mide-bağırsak kaynaklı salgınların en yaygın nedeni olarak gösteriliyor.

Virüs kirli yiyecek ve su, kapı kolları, korkuluklar ve yemek alanları gibi kontamine yüzeyler ile kişiden kişiye temas yoluyla kolayca geçiş yapabiliyor.

Kusma, ishal, mide krampları ve mide bulantısı en sık görülen belirtiler arasında bulunuyor.

Hastaların çoğunun 1 ila 3 günlük tedavi neticesinde iyileşebildiği ancak virüsün kapalı ve kalabalık ortamlarda çok hızlı şekilde bulaş gösterdiği belirtiliyor.

HANTAVİRÜS SALGINI AKILLARA GELDİ

Gemide ortaya çıkan ölümlü norovirüs salgını ise akıllara bir başka yolcu gemisinde ortaya çıkan ve şu ana dek 3 kişinin hayatını kaybettiği hantavirüsü akıllara getirdi.

Norovirüsün aksine hantavirüs enfeksiyonları oldukça nadir görülüyor ancak çok daha ağır sonuçlara yol açabiliyor. Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre hantavirüsler genellikle kemirgenler aracılığıyla yayılıyor.

Virüs, kemirgen idrarı, dışkısı veya tükürüğünden havaya karışan parçacıkların solunmasıyla insanlara bulaşabiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi