Akaryakıta Zam Üstüne Zam! Tabelalar Bu Gece Bir Kez Daha Değişecek

ABD-İran savaşının Hürmüz Boğazı üzerinden düğümlenmesi enerji piyasalarını etkilemeye devam ediyor. Yaşanan dalgalanmalar nedeniyle akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam geliyor. Motorinin ardından bu kez benzin fiyatı 1 lira 7 kuruş artacak; yeni zam bu geceden itibaren tabelalara yansıyacak.

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt fiyatları üzerinde etkisini sürdürmeye devam ediyor.

ZAM ÜSTÜNE ZAM

Gazeteci Olcay Aydilek'in aktardığına göre, benzine gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 7 kuruşluk bir zam yapılması bekleniyor. Son olarak aaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına 1 lira 10 kuruşluk zam yapılmıştı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

13 Mayıs 2026 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'deki benzin ve motorin fiyatları da merak ediliyor. İstanbul Avrupa yakasında benzin litre fiyatı 63.88 TL, motorin litre fiyatı 67.39 TL'den satışa sunulurken, Anadolu yakasında benzin 63.72 TL, motorin ise 67.23 TL'den işlem görüyor.

Ankara'da benzin 64.83 TL, motorin 68.49 TL; İzmir'de ise benzin 65.11 TL, motorin 68.77 TL olarak listeleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

