Emekliye Çifte Ödeme Geliyor! SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı Aylıkları Ne Zaman Yatacak? İşte Milyonların Beklediği Tarih

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Mayıs ayı maaş ödemeleri ve 4 bin TL’lik bayram ikramiyeleri için tarih belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ödemeler, tahsis numarasının son hanesine göre 17-28 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılacak.

Emeklilerin merakla beklediği bayram ikramiyesi ve Mayıs ayı aylık ödemeleri 17–22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılacak. 2026 yılı için 4 bin TL olarak belirlenen ikramiyeler ile SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları, tahsis numarasının son hanesine göre farklı günlerde ödenecek.

Emekli aylıkları ve bayram ikramiyesi için geri sayım başladı. Ekonomik darboğazın içinde bayram hazırlıkları sürdürmeye çalışan milyonlarca emekli aylıkları ve ikramiyelerinin hesaplarına yatmasını bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ikramiye ve aylık ödemelerinin bayramı öncesinde 17-22 Mayıs tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacağını bildirdi. Ödemeler farklı günlerde emeklilerin tahsis numarasına göre yapılacak. Konuya ilişkin takvim şöyle:

TAHSİS NUMARASINA GÖRE 4A SSK EMEKLİ AYLIK ÖDEME TARİHLERİ

  • Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
  • Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
  • Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
  • Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
  • Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
  • Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
  • Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
  • Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
  • Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
  • Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında emekli aylıklarını alıyor.

4B BAĞKUR EMEKLİ AYLIĞI ÖDEME TARİHLERİ

  • Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
  • Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
  • Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
  • Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli aylıklarını alıyor.
  • Bayram ikramiyeleri 17-22 Mayıs arasında hesaplara yatacak.

2026 yılı için belirlenen emekli bayram ikramiyesi tutarı 4 bin TL olarak uygulanıyor.

