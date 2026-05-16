Kenan Doğulu'ya 14 Milyonluk Şantaj Şoku: 'Otel Videoların Elimizde'

Kenan Doğulu’ya gelen şantaj mesajı gündem oldu. Ünlü şarkıcının, 'Otel videoların elimizde' denilerek 300 bin dolar talep edilen tehdit mesajlarının ardından savcılığa başvurduğu ortaya çıktı. Doğulu’nun can güvenliği endişesi yaşadığı öğrenilirken, yürütülen soruşturmada hattın yurt dışı kaynaklı olduğu belirlendi.

Son Güncelleme:
Kenan Doğulu'ya 14 Milyonluk Şantaj Şoku: 'Otel Videoların Elimizde'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sabah Gazetesi'nden Armağan Yıldız'ın haberine göre, Kenan Doğulu, telefonuna gelen "Otel videoların elimizde! 300 bin doları (yaklaşık 14 milyon TL) gönderdiğimiz hesap numarasına yatırmazsan savaşmak zorunda kalırız" mesajıyla büyük bir şok yaşadı.

Sanatçı "Can güvenliğim yok" diyerek savcılığa başvurdu. Kenan Doğulu'nun telefonuna, bilinmeyen bir numaradan mesaj geldi. Mesajda "Top sende! Otelde videon ve arabada neler söylediğinle ilgili kanıtlarımız var."

"300 bin dolar (yaklaşık 14 milyon TL) parayı sana söylediğimiz hesaba gönder. Aksi halde savaşmak zorunda kalacağız. Otel videolarını düşman olduğumuz birinde bulduk" ifadeleri yer aldı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Tehdit ve şantajın ardından ünlü popçu, adliyenin yolunu tutarak şikayetçi oldu.

NUMARA YURTDIŞINA KAYITLI

Doğulu, savcılığa can güvenliği endişesini bildirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili çalışma başlattı. Yürütülen titiz çalışmaların ardından emniyet güçleri hattın yabancı menşeli olduğunu, şüphelinin kimliğinin tespit edilemediğini raporladı.

Savcılık tarafından suç unsurunun teşebbüs aşamasında kalması ve şüphelilerin kimliğinin bulunamaması nedeniyle dosyaya takipsizlik verildi.

Kaynak: Sabah

Etiketler
Kenan Doğulu Beren Saat
Son Güncelleme:
Kadir İnanır Yoğun Bakımda: İlk Açıklama Geldi Kadir İnanır Yoğun Bakımda
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
NOW TV’nin Sevilen Dizisi Yeraltı'nda Beklenmedik Ayrılık Yeraltı Dizisinde Beklenmedik Ayrılık
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
ÇOK OKUNANLAR
CHP’de Hareketli Saatler: 20 Vekilden Peş Peşe Toplantı CHP’de Hareketli Saatler: 20 Vekilden Peş Peşe Toplantı
35 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu: Yapay Zeka Destekli Takip, Onlarca Tutuklama 35 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu
Kenan Doğulu'ya 14 Milyonluk Şantaj Şoku: 'Otel Videoların Elimizde' Kenan Doğulu'ya 14 Milyonluk Şantaj Şoku: 'Otel Videoların Elimizde'
ABD Başkanı Trump Duyurdu: 'Terör Örgütü DEAŞ'ın İkinci Adamını Etkisiz Hale Getirdik' 'Terör Örgütü DEAŞ'ın İkinci Adamını Etkisiz Hale Getirdik'
Aydın'da 'Milletvekilinin Oğlu Okulu Silahla Bastı' İddiasına Savcılıktan Açıklama 'Milletvekilinin Oğlu Okulu Silahla Bastı' İddiasına Açıklama