Kenan Doğulu'ya 14 Milyonluk Şantaj Şoku: 'Otel Videoların Elimizde'

Sabah Gazetesi'nden Armağan Yıldız'ın haberine göre, Kenan Doğulu, telefonuna gelen "Otel videoların elimizde! 300 bin doları (yaklaşık 14 milyon TL) gönderdiğimiz hesap numarasına yatırmazsan savaşmak zorunda kalırız" mesajıyla büyük bir şok yaşadı.

Sanatçı "Can güvenliğim yok" diyerek savcılığa başvurdu. Kenan Doğulu'nun telefonuna, bilinmeyen bir numaradan mesaj geldi. Mesajda "Top sende! Otelde videon ve arabada neler söylediğinle ilgili kanıtlarımız var."

"300 bin dolar (yaklaşık 14 milyon TL) parayı sana söylediğimiz hesaba gönder. Aksi halde savaşmak zorunda kalacağız. Otel videolarını düşman olduğumuz birinde bulduk" ifadeleri yer aldı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Tehdit ve şantajın ardından ünlü popçu, adliyenin yolunu tutarak şikayetçi oldu.

NUMARA YURTDIŞINA KAYITLI

Doğulu, savcılığa can güvenliği endişesini bildirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili çalışma başlattı. Yürütülen titiz çalışmaların ardından emniyet güçleri hattın yabancı menşeli olduğunu, şüphelinin kimliğinin tespit edilemediğini raporladı.

Savcılık tarafından suç unsurunun teşebbüs aşamasında kalması ve şüphelilerin kimliğinin bulunamaması nedeniyle dosyaya takipsizlik verildi.

Kaynak: Sabah