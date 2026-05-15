NOW TV’nin Sevilen Dizisi Yeraltı'nda Beklenmedik Ayrılık

NOW TV’nin ilgiyle takip edilen dizisi “Yeraltı”, 20 Mayıs’ta yayınlanacak 16. bölümüyle sezon finali yapacak. Sezon finali öncesinde dizide bir ayrılık yaşanacağı öğrenilirken, Kartal karakterine hayat veren Cemal Hünal’ın projeye veda edeceği iddia edildi.

NOW TV ekranlarında yayınlanan ve kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşan “Yeraltı” dizisinin sezon finali tarihi netleşti. Medyapım imzalı fenomen yapım, 20 Mayıs’ta yayınlanacak 16. bölümüyle sezon arasına girecek.

Başrolleri ve sürükleyici hikayesiyle dikkat çeken dizinin sezon finalinde izleyicileri şaşırtacak gelişmeler yaşanacağı konuşulurken, kadroya dair önemli bir ayrılık haberi de gündeme geldi.

CEMAL HÜNAL DİZİYE VEDA EDİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre, senaryosunu Berna Aruz’un kaleme aldığı ve yönetmen koltuğunda Murat Öztürk’ün oturduğu dizide vedalar peş peşe gelecek.

Diziye Kartal karakteriyle konuk oyuncu olarak katılan başarılı oyuncu Cemal Hünal, sezon finalinde yayınlanacak çarpıcı sahnelerle projeden ayrılacak.

İzleyiciler tarafından büyük ilgi gören “Yeraltı” dizisinin sezon finalinde yaşanacak gelişmeler şimdiden merak konusu oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

