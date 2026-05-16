ABD Başkanı Trump Duyurdu: 'Terör Örgütü DEAŞ'ın İkinci Adamını Etkisiz Hale Getirdik'

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social’da yaptığı paylaşımda terör örgütü IŞİD’ın ikinci adamı olarak bilinen Ebu-Bilal el-Minuki’nin ABD ve Nijerya güçlerinin düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildiğini söyledi.

'AFRİKA'DA SAKLANABİLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜ'

Paylaşımda “Bu gece talimatımla, cesur Amerikan güçleri ve Nijerya Silahlı Kuvvetleri, dünyadaki en aktif teröristi savaş alanından silmek için kusursuz şekilde planlanmış ve oldukça karmaşık bir operasyon gerçekleştirdi. DEAŞ’ın küresel çapta ikinci adamı Ebu-Bilal el-Minuki, Afrika’da saklanabileceğini düşündü ancak ne yaptığını bize bildiren kaynaklarımız olduğunu bilmiyordu” ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte Trump, operasyon kapsamında iş birlikleri için Nijerya’ya da teşekkür etti.

NE OLMUŞTU?

Nijerya daha önceden Trump’ın ülkedeki Hristiyanların zulüm gördüğünü öne süren açıklamaları nedeniyle eleştirilerin odağında yer almış ancak bu iddiaları reddetmişti.

