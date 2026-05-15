İngiltere’de Menenjit Alarmı: 1 Öğrenci Hayatını Kaybetti, 2 Kişi Tedavi Altında

İngiltere’nin Reading bölgesinde görülen menenjit vakaları sonrası bir öğrencinin hayatını kaybettiği, iki öğrencinin ise tedavi altına alındığı açıklandı. Sağlık yetkilileri, vakalarla temaslı kişilere antibiyotik verildiğini belirtirken toplum geneline yönelik riskin düşük olduğunu duyurdu.

İngiltere’nin Reading bölgesinde görülen menenjit vakaları sağlık yetkililerini harekete geçirdi. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), 1 öğrencinin hayatını kaybettiğini, 2 öğrencininse tedavi altına alındığını açıkladı.

UKHSA’dan yapılan açıklamada, doğrulanan vakalarla yakın temasta bulunan kişilere tedbir amacıyla antibiyotik verildiği belirtilirken, kamuya yönelik genel risk seviyesinin düşük olduğu ifade edildi. Yetkililer, doğrulanan vakalardan birinin menenjit B türü olduğunu duyurdu. Açıklamada, söz konusu vakanın mart ayında Kent ve Dorset bölgelerinde görülen salgınlarla bağlantılı olmadığı kaydedildi.

'GENEL RİSK DÜŞÜK'

UKHSA Sağlık Koruma Danışmanı Dr. Rachel Mearkle, menenjitin kolay yayılan bir hastalık olmadığını belirterek, “Toplumun geneline yönelik risk düşük olmaya devam ediyor” dedi. İngiltere’de mart ayında Kent Üniversitesi’nde görülen menenjit salgınında biri üniversite, biri lise öğrencisi olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetmişti. Olayın ardından binlerce kişi aşı ve antibiyotik için sağlık merkezlerine başvurmuştu.

Kaynak: AA

