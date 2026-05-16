CHP’de Hareketli Saatler: 20 Vekilden Peş Peşe Toplantı

Belediyelere yönelik yürütülen yolsuzluk operasyonları hakkında gelişmeler sürerken gazeteci Barış Yarkadaş, tv100 ekranlarında CHP’de yaşananlar hakkında kritik bilgiler aktardı. Yarkadaş’ın aktardığı detaylar şöyle:

"CHP’liler patilerinin böyle bir anaforun içine girmesinden rahatsızlar. Dün akşam içlerinde çoğunluğunun mevcut milletvekili olduğu 20 kişi Ankara’da toplanarak bir yemekte buluştular. Bu yemekte CHP’nin gidişatından rahatsız olduklarını, özellikle ortaya çıkan tablonun CHP’yi çok yıprattığını, CHP Genel Merkezi’nin ve özellikle CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bu konularla ilgili ciddi bir strateji üretmediğini ve partinin bu girdaptan çıkması için ortak bir yolun bulunmasını istediler.

PAZAR GÜNÜ BİR DAHA TOPLANACAKLAR

Buna benzer bir toplantı Pazar günü CHP İl Başkanlığı'nda Gürsel Tekin’in koordinasyonunda yapılacak saat 13.00’de. CHP’liler gidecekler ve bu sorunları konuşacaklar. Dün gece Ankara’daki yemekten sonra Pazar günü de İstanbul’da bir toplantı yapılacak. Durum gerçekten çok ciddi."

Kaynak: Haber Merkezi