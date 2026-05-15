Kalıcı Barış Öncesi Kritik Uzlaşı: İsrail–Lübnan Ateşkesi 45 Gün Daha Uzatıldı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington’da gerçekleştirilen görüşmeler sonrası İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkesin 45 gün daha uzatıldığını duyurdu. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 14-15 Mayıs tarihlerinde İsrail ve Lübnan heyetleri arasında son derece verimli görüşmeler gerçekleştirildiğini belirtti.

MÜZAKERELER 2-3 HAZİRAN'DA

Pigott, “Daha fazla ilerleme sağlanabilmesi için 16 Nisan’da ilan edilen ateşkes 45 gün daha uzatılacak” ifadelerini kullandı. Açıklamada, siyasi müzakerelerin 2-3 Haziran tarihlerinde yeniden başlayacağı belirtilirken, 29 Mayıs’ta Pentagon’da iki ülkenin askeri heyetlerinin katılımıyla güvenlik toplantısı düzenleneceği aktarıldı. ABD tarafı, görüşmelerin iki ülke arasında kalıcı barışın sağlanmasına ve karşılıklı egemenlik ile toprak bütünlüğünün tanınmasına katkı sunmasını beklediklerini ifade etti.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, 2 Mart’ta Lübnan’ın güneyine yönelik yoğun hava saldırıları başlatmış, çok sayıda bölgeyi hedef almıştı. Lübnan hükümeti, saldırılar nedeniyle 1 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini açıklamıştı. Buna rağmen ateşkes sürecinde karşılıklı ihlal iddiaları devam ediyor. İsrail ordusu güney Lübnan’daki operasyonlarını sürdürürken, Hizbullah da ateşkes ihlali gerekçesiyle İsrail hedeflerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA