Türkiye’den İsrail’e Suriye Uyarısı: 'Gerilimi Artırmayın'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Suriye resmi haber ajansı SANA, İsrail ordusunun Dera ilinin batısında yer alan Jamla kasabası çevresini topçu atışlarıyla vurduğunu bildirdi. Türkiye’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, BM Güvenlik Konseyi’nde düzenlenen Suriye oturumunda İsrail’in Suriye’deki askeri faaliyetlerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yıldız, İsrail’e gerilimi tırmandıracak yeni adımlardan kaçınma çağrısı yaptı. Büyükelçi Yıldız, İsrail’in son dönemde Suriye’de yürüttüğü askeri faaliyetlerin bölgesel istikrarı tehdit ettiğini belirterek, 1974 tarihli Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması’na uyulması gerektiğini vurguladı.

ANLAŞMAYA UYMA ÇAĞRISI

Yıldız konuşmasında, “İsrail’e, bu anlaşmaya gecikmeden tam olarak uyması, gerilimi tırmandıracak yeni adımlardan kaçınması ve istilasını sonlandırması yönündeki çağrımızı yineliyoruz” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin Suriye’deki siyasi ve ekonomik süreci yakından takip ettiğini söyleyen Yıldız, Ankara’nın ülkenin yeniden inşa sürecine destek vermeyi sürdürdüğünü belirtti.

ENTEGRASYON ÇALIŞMALARINA DESTEK

Suriye’nin kuzeydoğusundaki entegrasyon sürecine de değinen Yıldız, bu sürecin hızlı ve kesintisiz ilerlemesinin ülkenin birlik ve bütünlüğü açısından kritik olduğunu söyledi. “Birleşik Suriye’nin ordu, yargı ve idaresinde ikili yapılara yer yoktur” diyen Yıldız, merkezi yapının korunmasının önemine işaret etti.

HÜRMÜZ BAŞLIĞI

Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilimin enerji ve ulaştırma hatları üzerindeki etkilerine de dikkat çeken Yıldız, istikrarlı bir Suriye’nin Türkiye, Orta Doğu ve Avrupa arasında önemli bir bağlantı merkezi olabileceğini ifade etti. Türkiye’nin BM kuruluşlarıyla koordinasyon içinde Suriyelilere yönelik insani desteğini sürdüreceğini belirten Yıldız, Esad dönemindeki insan hakları ihlallerine ilişkin yargı süreçlerinin de adalet açısından önemli olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA