Pekin’de İran İttifakı, Trump ve Şi Anlaştı: Hürmüz Açık Kalacak, İran’a Nükleer Set

Pekin'deki tarihi zirvenin ardından açıklama yapan Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, İran'ın nükleer silah edinmesinin önlenmesi ve Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması konularında tam mutabakata vardığını duyurdu.

Küresel jeopolitiğin ve enerji piyasalarının kaderini belirleyecek Trump-Şi zirvesinin perde arkasından çok kritik detaylar sızdı. Görüşmenin hemen ardından basına bilgilendirme yapan üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, iki lider arasındaki dev buluşmanın oldukça "iyi geçtiğini" duyurdu.

Savaş rüzgarlarının estiği bir dönemde gerçekleşen zirvede, iki süper gücün küresel enerji koridorları ve nükleer silahsızlanma konusunda ortak bir duruş sergilemesi uluslararası arenada geniş yankı uyandırdı.

TAHRAN’A NÜKLEER SET VE HÜRMÜZ’E ENERJİ GÜVENCESİ

Beyaz Saray yetkilisinin aktardığı en çarpıcı iddiaya göre, Trump ve Şi, İran’ın hiçbir şekilde nükleer silaha sahip olmaması gerektiği konusunda el sıkıştı. Bununla da kalmayan liderler, küresel petrol ticaretinin şah damarı olan Hürmüz Boğazı’nın açık kalmasının küresel ekonomi ve enerji güvenliği açısından "kritik önemde" olduğu konusunda görüş birliğine vardı.

ÇİN PAZARI ABD ŞİRKETLERİNE AÇILIYOR

Zirvede ticaret savaşlarının gölgesinde kalan ekonomik ilişkiler de yeniden masaya yatırıldı. Beyaz Saray'a göre taraflar, ABD’li şirketlerin Çin pazarına erişiminin genişletilmesi ve Çin yatırımlarının artırılması konularını detaylıca değerlendirdi.

Ekonomik iş birliğini güçlendirecek yeni yollar üzerinde durulurken, Çin’in Amerikan tarım ürünleri alımlarını ciddi oranda artırması yönünde de uzlaşı sağlandı.

FENTANİL KRİZİNE KARŞI ORTAK MÜCADELE

Ekonomi ve enerji başlıklarının yanı sıra, ABD iç siyasetini yakından ilgilendiren fentanil krizi de liderlerin ajandasındaydı. Görüşmede, ABD’ye yasa dışı yollarla giren fentanil öncülü kimyasalların akışının durdurulmasına yönelik Çin ile başlatılan iş birliğindeki ilerlemenin kararlılıkla sürdürülmesi gerektiği vurgulandı.

