Tahran'dan Dünyaya Gözdağı: 'Yıkıcı İntikama Her An Hazırız!'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Orta Doğu'da tansiyonun yüksek seyrettiği bir dönemde, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de düzenlenen BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda ülkesinin kırmızı çizgilerini ilan etti.

Bölgesel güvenlikten uluslararası hukuka kadar pek çok konuda sert eleştirilerde bulunan Erakçi, ABD ve İsrail eksenli tehditlere karşı ittifak üyelerine ortak hareket etme çağrısı yaptı.

'YIKICI İNTİKAMA HAZIRIZ'

Konuşmasında Tahran'ın hem diplomasi masasına hem de olası bir çatışmaya aynı derecede hazır olduğunu belirten Erakçi, toprak bütünlüğünü savunmak için tüm imkanları seferber edeceklerini söyledi.

Hiçbir baskıya veya tehdide boyun eğmediklerini ancak saygı dilini karşılıksız bırakmadıklarını söyleyen Erakçi, "Tekrar tekrar belirttiğim gibi, İran ile ilgili hiçbir sorunun askeri bir çözümü olamaz" dedi. Erakçi, İran halkının barışsever olduğunu ancak silahlı kuvvetlerin yabancı saldırganlara karşı her an "yıkıcı bir intikam" almaya hazır bekletildiğini ifade etti.

'BATI'NIN SESSİZLİĞİ DEVLET KORSANLIĞINA YOL AÇIYOR'

İran’ın ABD ve İsrail saldırıları karşısında meşru müdafaa ve mağdur konumunda olduğunu savunan Erakçi, Batı dünyasının uluslararası hukuk ihlallerine karşı sessiz kalmasını "cezasızlık kültürü" olarak nitelendirdi. Açık denizlerde yaşanan gerilimleri ve müdahaleleri "devlet korsanlığı" şeklinde tanımlayan Erakçi, bu küresel baskı mekanizmalarının artık tarihin çöplüğüne gönderilmesi gerektiğinin altını çizdi.

BRICS'E KINAMA ÇAĞRISI

BRICS üyesi ülkelere ve uluslararası topluma somut adımlar atma çağrısında bulunan Erakçi, Washington ve Tel Aviv’in İran’a yönelik yasadışı saldırganlıklarının açıkça kınanmasını istedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nı ihlal edenlerin cezasız kalmaması gerektiğini belirten İran Dışişleri Bakanı, "Gücün haklılık getirmediği bir düzene ihtiyaç var. BRICS'in daha adil, dengeli ve insancıl bir küresel düzenin şekillenmesinde temel direklerden biri olabileceğine inanıyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA