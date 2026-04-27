Tahran’dan Kritik Diplomasi Hattı! Erakçi: Taviz Vermeyeceğiz

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi’nin bölge ülkelerini kapsayan kritik diplomasi turu, Rusya ayağıyla devam ediyor. Pakistan'ın başkenti İslamabad’daki temaslarını tamamlayan Erakçi, Rusya'daki resmi görüşmeleri kapsamında St. Petersburg şehrine ulaştı.

İran devlet televizyonuna açıklamalarda bulunan Bakan, bölgedeki savaşın ardından gelinen son noktayı ve yürütülen mekik diplomasisinin detaylarını paylaştı.

'MÜZAKERELERİN KOŞULLARI DEĞERLENDİRİLDİ'

Erakçi, Pakistan ziyaretinin oldukça verimli geçtiğini belirterek, özellikle ABD ile yürütülebilecek olası müzakerelerin zeminine dair önemli mesajlar verdi.

İslamabad’daki görüşmelerde geçmişteki gelişmelerin kapsamlı şekilde gözden geçirildiğini ifade eden Erakçi, "İran ile ABD arasındaki müzakerelerin hangi koşullar altında sürdürülebileceği bu temaslarda ele alındı. 40 günlük direnişin ardından halkımızın haklarını mutlaka elde etmeli ve müzakere masasında ülkenin çıkarlarını tam olarak güvence altına almalıyız" dedi.

HÜRMÜZ İÇİN UMMAN İLE ORTAK HAREKET

Umman ziyaretine ilişkin de stratejik detaylar paylaşan Erakçi, Hürmüz Boğazı'nın küresel enerji ve ticaret güvenliği açısından kritik önemine dikkat çekti. Boğaza kıyısı olan iki ülke olarak İran ve Umman'ın sürekli istişare içinde olması gerektiğini vurgulayan Bakan, şu ifadeleri kullandı:

"Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişin küresel ölçekte bu kadar önemli hale geldiği bir dönemde, atılacak her türlü adımda koordinasyon içinde hareket etmeliyiz. Maskat ziyaretimiz kapsamında bu konudaki istişarelerin uzmanlar düzeyinde sürdürülmesi konusunda mutabakata vardık."

GÖZLER PUTİN-ERAKÇİ ZİRVESİNDE

İranlı Bakanın Rusya programı, bölgesel dengeler açısından kritik bir zirveye sahne olacak. Erakçi’nin bugün St. Petersburg'da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya gelmesi ve ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edilmesi planlanıyor.

Görüşmelerde, Tahran ile Moskova arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra, Orta Doğu’daki savaşın son durumu ve uluslararası güvenlik başlıklarının birincil gündem maddesi olması bekleniyor.

Kaynak: AA