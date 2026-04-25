İslamabad'da Kritik Zirve: İran Barış Şartlarını Pakistan'a Sundu

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, bölgedeki savaşı sona erdirmek amacıyla çıktığı diplomatik turun ilk durağı olan İslamabad'da Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif ile bir araya geldi. Görüşmede Tahran'ın barış müzakerelerine ilişkin tüm 'kırmızı çizgilerini' içeren kapsamlı dosya masaya yatırıldı.

Orta Doğu'da devam eden gerilimi dindirmek için diplomatik temaslarını hızlandıran İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da üst düzey görüşmeler gerçekleştirdi. Erakçi, Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif tarafından kabul edildi.

ATEŞKES İÇİN 'DOLAYLI' MÜZAKERE MASASI

Görüşmenin ana gündem maddesini, 28 Şubat'ta başlayan ve bölgeye yayılan ABD-İran gerilimini sona erdirecek barış süreci oluşturdu. İran tarafı, ABD heyetiyle doğrudan bir görüşme planlanmadığını vurgularken, Tahran’ın tüm hassasiyetlerini ve barış teklifini içeren kapsamlı dosya, arabulucu rolü üstlenen Pakistan makamlarına iletildi.

BÖLGESEL GÜÇLERLE KRİTİK TEMAS

Başbakan Şerif ile yapılan görüşmeye Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar ve Genelkurmay Başkanı Asım Munir de katıldı. Erakçi, Pakistan'ın bölgede istikrarın tesisi ve Lübnan ile Filistin halkına yönelik insani tutumu konusundaki çabalarından dolayı teşekkürlerini iletti.

DİPLOMATİK TUR DEVAM EDİYOR

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Erakçi'nin İslamabad temaslarının ardından Umman ve Rusya’yı da ziyaret ederek bölgesel istikrar için kolektif bir diplomatik hareket oluşturmayı hedeflediğini bildirdi.

İran Pakistan İsrail
