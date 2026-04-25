İran’dan ABD’ye Denizde Misilleme: 6 Aydır İzlenen Gemiye El Konuldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Körfez sularında durdurulan ‘EPAMINODES’ adlı gemiye, ABD ordusuyla "iş birliği" içinde olduğu şüphesiyle el konulduğu bildirildi.

6 AYLIK YAKIN TAKİP

İran istihbarat birimleri söz konusu gemiyi son 6 aydır mercek altına almıştı. Yapılan incelemelerde, geminin bu süreçte çok sayıda ABD limanına sefer gerçekleştirdiği ve rotasının şüpheli olduğu tespit edildi.

'UYARILARA ALDIRIŞ ETMEDİ'

Devrim Muhafızları’ndan yapılan açıklamada, geminin denizcilik kurallarını defalarca ihlal ettiği ve navigasyon sistemlerini manipüle ettiği öne sürüldü. Yapılan uyarılara rağmen rotasını değiştirmeyen ve dur ihtarına uymayan gemiye, düzenlenen operasyonla müdahale edildiği ve geminin İran kıyılarına çekildiği kaydedildi.

İran makamları, geminin kargo ve belgeleri üzerindeki detaylı incelemenin sürdüğünü belirtirken; bu hamle, Washington’ın uyguladığı baskılara Tahran’ın misilleme cevabı olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: DHA