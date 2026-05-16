Hamas, İsrail’in Ödüllü Suikastını Doğruladı: 'Kassam’ın Hayaleti' Öldürüldü

Orta Doğu’da gerilim, Hamas’ın askeri kanadının zirvesindeki ismin vurulmasıyla en üst seviyeye tırmandı. İsrail ordusunun Gazze kentine düzenlediği nokta operasyonun ardından Hamas, İzzeddin el-Kassam Tugayları Genel Komutanı İzzeddin el-Haddad’ın hayatını kaybettiğini resmen ilan etti.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım tarafından yapılan görüntülü açıklamada, Haddad’ın şehadetinin büyük bir kayıp olduğu belirtilerek, "Bu yürüyüş durmayacak. Mescid-i Aksa özgürleşene kadar direniş kervanı yoluna devam edecek" ifadeleri kullanıldı.

AİLESİYLE BİRLİKTE HAYATINI KAYBETTİ

Yerel kaynaklardan edinilen askeri bilgilere göre, "Ebu Suhayb" kod adıyla bilinen İzzeddin el-Haddad, Gazze kentinde gizlendiği bir binaya yönelik düzenlenen ağır İsrail hava bombardımanında hedef alındı. Savaş uçaklarının füzelerle vurduğu binada enkaz altında kalan Kassam Komutanı Haddad, eşi ve kızıyla birlikte olay yerinde yaşamını yitirdi.

'KASSAM’IN HAYALETİ' KİMDİR?

1970 yılında Gazze Şeridi'nde doğan ve henüz 17 yaşındayken 1987'de kurulan Hamas'a katılan İzzeddin el-Haddad, örgüt içinde efsaneleşen bir askeri kariyere sahipti.

Bölük ve tabur komutanlıklarının ardından Gazze Tugayı Komutanlığına getirildi. Muhammed Sinvar'ın ardından askeri kanadın en tepesindeki isim olan Kassam Tugayları Genel Komutanlığı görevini üstlendi ve askeri konsey üyesi oldu.

Yaklaşık 40 yıldır sahada olan ve izini belli etmeyen Haddad, İsrail istihbaratı ve ordusu tarafından "Kassam Tugayları'nın Hayaleti" olarak adlandırılıyordu. Birçok suikast girişiminden sağ kurtulan Haddad, Ekim 2025'te taraflar arasında sağlanan ateşkes mutabakatında da perde arkasındaki kritik aktörlerden biriydi.

BAŞINA 750 BİN DOLAR ÖDÜL KONULMUŞTU

İsrail ordusu, Kasım 2023'te yayımladığı arananlar listesinde Haddad’ın yerini ihbar edeceklere 750 bin dolar nakit ödül verileceğini duyurmuştu. Çok sayıda askeri operasyonun mimarı olan ve son yıllarda İsrail'in en çok aradığı isimlerin başında gelen Haddad, 18 Ocak 2025'teki bir başka İsrail saldırısında da oğlunu kaybetmişti. Hamas sözcüsü, Haddad'ın isminin artık İzzeddin el-Kassam, Muhammed Dayf ve Yahya Sinvar gibi liderlerin yanında anılacağını belirtti.

Kaynak: AA