İran’dan Bölge Dengelerini Sarsacak Çıkış: 'Washington Çöküyor, Tel Aviv Son Aşamada'

İran'ın tepe yönetiminde gerçekleşen kritik lider değişiminin ardından iç ve dış politikaya yönelik mesajlarını yazılı olarak sürdüren yeni dini lider Ayetullah Mücteba Hamaney, Orta Doğu'da kartları yeniden karacak açıklamalara imza attı.

Kurban Bayramı ve Hac dönemi dolayısıyla bir bildiri yayımlayan Hamaney, İslam ülkelerini küresel güçlere karşı dostluk ve işbirliği zemininde birleşmeye davet etti.

İSLAM DÜNYASINA İŞ BİRLİĞI ÇAĞRISI

Mücteba Hamaney, Orta Doğu halklarının ve Müslüman coğrafyasının sahip olduğu muazzam potansiyele dikkat çekerek, küresel siyaset ekseninin kaydığını belirtti. İslam dünyasının sorunlarını ortak akılla çözebileceğini vurgulayan Hamaney, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İslam ümmetini ilerletmek ve İslam dünyasının sorunlarını çözmek için birlikte çalışabilmemiz adına, tüm İslam ülkelerini ve hükümetlerini dostluk ve işbirliğine içtenlikle davet ediyorum. Bölge halklarının sahip olduğu ortak kapasite ve çıkarlar; bölgenin ve dünyanın yeni düzenini, gelecekteki geometrisini bizzat şekillendirecektir."

'ARTIK AMERİKAN KALKANI OLMAYACAK'

Washington yönetiminin Orta Doğu’daki eski askeri ve siyasi nüfuzunu kaybettiğini savunan Hamaney, zamanın geriye akmayacağını ifade etti. Bölgedeki ülkelerin artık ABD çıkarlarına hizmet etmeyeceğini dile getiren İran lideri, askeri üs yapılanmalarına karşı rest çekti:

"Bu konuda kesin olan şey, zamanın geri dönmeyeceği ve bölgedeki ulusların ile toprakların artık Amerikan üslerinin kalkanı olmayacağıdır. Bölgede kötülük için güvenli bir sığınak ve askeri üslerin kurulmasının artık mümkün olmamasının yanı sıra, ABD her geçen gün önceki durumundan uzaklaşıyor."

'İSRAİL VARLIĞININ SON AŞAMALARINA YAKLAŞTI'

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in meşhur sözlerine atıfta bulunan Mücteba Hamaney, Tel Aviv yönetimi için geri sayımın başladığını öne sürdü. Babasının "İsrail 25 yıl içinde ortadan kalkacak" öngörüsünü hatırlatan Hamaney, mevcut askeri ve siyasi konjonktürün İsrail’i varlığının son aşamalarına sürüklediğini savundu.

Kaynak: AA