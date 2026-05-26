Şili'de 6.9 Büyüklüğünde Deprem
Şili’nin kuzeyinde 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Calama kenti yakınlarında yaşanan sarsıntının ardından yetkililer tsunami tehdidi bulunmadığını belirtirken, ilk incelemelere göre göre can ve mal kaybı yaşanmadığı duyuruldu.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Şili'nin kuzeyindeki Calama kentinin 31 kilometre doğusunda 6.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini açıkladı.
CAN KAYBI YOK
Depremin 101 kilometre derinlikte meydana gelen depremde can ve mal kaybının yaşanmadığını aktardı.
TSUNAMİ TEHLİKESİ VAR MI?
Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisi yetkilisi Felipe Plaza, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Şili kıyılarında tsunami tehdidinin bulunmadığını belirtti.
Kaynak: AA
