İran'dan Beyaz Saray'a Salvolar: 'Bizi En Az İki Kez Sınadılar, Amerikalılara Güvenmiyoruz'

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi’de düzenlenen BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda konuşan İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, diplomatik çabaların önündeki en büyük engelin Washington’dan gelen çelişkili mesajlar olduğunu söyledi. ABD'ye güvenmediklerini yineleyen Erakçi, nükleer programlarının barışçıl olduğunu doğrulamaya hazır olduklarını belirtti.

Hindistan'da gerçekleştirilen BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ikinci gününde yerel basına konuşan İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ve İsrail tarafından ülkesine dayatılan askeri politikalara karşı Tahran'ın stratejik pozisyonunu ilan etti.

'BİZİ EN AZ İKİ KEZ SINADILAR'

Ev sahibi Hindistan hükümetine misafirperverliği için teşekkür ederek sözlerine başlayan Erakçi, BRICS üye ülkelerinin uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Şartı’na aykırı saldırıları kınayan ortak duruşundan memnuniyet duyduklarını aktardı.

Krizde askeri bir çözüm yolunun bulunmadığını vurgulayan İranlı Bakan, "Bizi en az iki kez sınadılar ve artık askeri yöntemlerle hedeflerine ulaşamayacaklarını, askeri bir çözüm olmadığını anladılar" dedi.

'AMERİKALILARA GÜVENMİYORUZ'

Daha önce başlayan diplomatik temasların büyük bir güven bunalımı nedeniyle tıkandığına işaret eden Erakçi, İran Dışişleri Bakanlığı olarak masadan kaçmadıklarını ancak Beyaz Saray'ın samimiyetsiz davrandığını öne sürdü.

Süreçteki en büyük kırılmanın ABD'li yetkililerin röportajları, siyasi tutumları ve açıklamalarındaki çelişkili sinyaller olduğunu belirten Erakçi, "Amerikalılara güvenmiyoruz ve bu durum her türlü diplomatik çabanın önündeki en büyük engel. Karşı taraf ciddi olursa müzakere olur" ifadelerini kullandı.

'SAVAŞI BİZ BAŞLATMADIK'

Kırılgan yapıya rağmen diplomasiye alan açmak adına ateşkesi sürdürme eğiliminde olduklarını kaydeden Erakçi, nükleer programlarının tamamen barışçıl amaçlar taşıdığını adli ve teknik olarak her an doğrulamaya hazır olduklarını yineledi.

Hürmüz Boğazı ve küresel enerji arzı üzerinde oluşan lojistik baskılara da değinen Arakçi, "Bu savaşı biz başlatmadık, sadece kendimizi savunuyoruz. Küresel tedarik zincirindeki aksaklıkların sorumlusu İran değildir, meşru müdafaa hakkımız bütündür" diyerek saldırganlık bitmeden kalıcı barışın gelmeyeceğini hatırlattı.

Kaynak: Haber Merkezi

