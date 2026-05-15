Trump'tan Yeni İran Çıkışı: Nükleer Program 20 Yıl Boyunca Askıya Alınmalı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump, Pekin'deki iki günlük ziyaretinin ardından Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşmelerine ilişkin konuştu.

Çin Devlet Başkanı Xi ile nükleer silahsızlaşma konuştuğunu söyleyen Trump, bu konuya dair ayrıntı vermedi.

'İRAN 20 YIL BOYUNCA ASKIYA ALMALI'

Trump, Xi'nin de İran'ın nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini düşündüğünü söyledi ve "İran nükleer programını 20 yıl boyunca askıya almalı ve bu gerçek taahhüt olmalı" dedi.

ÇİN'Lİ ŞİRKETLERE YAPTIRIMLAR KALKACAK MI?

ABD Başkanı ayrıca, "Önümüzdeki birkaç gün içinde İran petrolünü satılan alan Çin petrol şirketlerine yönelik yaptırımların kaldırılması konusunda karar vereceğim" dedi.

'İRAN FÜZELERİNİN YÜZDE 80'İ TÜKENDİ'

Trump'ın açıklamalarından satır başları:

“İran konusunda size şunu söyleyebilirim. İran asla nükleer silaha sahip olmayacak. Bu hiçbir zaman gerçekleşmeyecek. İran'da topyekün zafer kazandık ama sizin gibi yalan haberciler zaferimizi karalamak için her şeyi yapıyorsunuz. İran'ın askeri olarak çok başarılı olduğunu yazmanız vatan hainliği. İran'ın füze kapasitesini koruduğu asılsız. Füze üretim tesislerinin yüzde 80'ini imha ettik"

'TAYVAN KONUSUNDA ANLAŞMA YAPMADIM'

Trump ayrıca Çin lideriyle Tayvan konusunda da ele aldıklarını belirtti ve "Xi ile Tayvan hakkında konuştuk.Tayvan'a silah satışlarını görüştük; kararları ben vereceğim. Tayvan konusunda bir anlaşma yapmadım" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi