Puanlar Değil Ten Rengi Yarıştı: Yale Üniversitesi'ne Ağır Irkçılık Suçlaması

Beyaz Saray ile ABD’nin elit yükseköğrenim kurumları arasındaki 'pozitif ayrımcılık' savaşı yeni bir boyuta taşındı.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi soruşturma mektubunda, Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin (Yale School of Medicine) federal fonlama kurallarını ve Medeni Haklar Yasası'nın 6. Maddesini ihlal ettiği belirtilerek, kabul süreçlerinde "ırk" faktörünün yasa dışı bir biçimde önceliklendirildiği açıklandı.

SKORLAR DÜŞÜK, KABUL ORANLARI YÜKSEK

Adalet Bakanlığı sivil haklar biriminin, 2023, 2024 ve 2025 yıllarındaki öğrenci kabul verilerini inceleyerek hazırladığı raporda çarpıcı istatistiklere yer verildi.

Elde edilen verilere göre, tıp fakültesine kabul edilen siyahi öğrencilerin not ortalaması (GPA) medyanı 3,88 ve tıp sınavı (MCAT) puanı yüzde 95'lik dilimdeyken; aynı dönemde okula giren Asyalı ve beyaz öğrencilerin not ortalaması yaklaşık 3,98'i, MCAT puanları ise yüzde 100'lük dilimi buldu.

Bakanlık, daha düşük puanlara rağmen Hispanik ve siyahi öğrencilerin fahiş oranlarda kayırılmasını "hukuk dışı bir bariyer" olarak nitelendirdi.

TRUMP 'KALDIRILSIN' DİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, ilk başkanlık döneminden bu yana üniversitelerdeki ırk temelli kabul uygulamalarının ve "Çeşitlilik, Eşitlik, Kapsayıcılık" (DEI) programlarının tamamen kaldırılmasını savunuyor.

Yüksek Mahkeme’nin 2023 yılında üniversite kabullerinde ırkın doğrudan bir faktör olarak kullanılmasını yasaklayan kararına atıfta bulunan Adalet Bakanlığı, Yale'in "bütüncül değerlendirme" adı altında bu yasağı deldiğini ve geri adım atılmaması halinde konunun federal mahkemeye taşınacağını duyurdu.

Federal hükümet, yakın süreçte benzer gerekçelerle Harvard Üniversitesi ve California Üniversitesi'ne karşı da yasal incelemeler ve fon dondurma süreçleri başlatmıştı.

SUÇLAMALARA RET

İddiaların odağındaki Yale Üniversitesi yönetimi ise kabul sürecinin şeffaflığına ve tıp fakültesine giren her öğrencinin üstün bir akademik başarı sergilediğine inandıklarını belirterek kendilerini savundu. Üniversite sözcülüğü, Adalet Bakanlığı'nın sunduğu iddiaları detaylıca değerlendireceklerini duyururken, okulun çok kültürlülük ve fırsat eşitliği misyonuna bağlı kalmaya devam edeceğinin altını çizdi.

Kaynak: AA