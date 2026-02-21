İran’dan ABD’ye Rest: 'Teslim Olmayacağız'

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD’den gelebilecek olası bir saldırıya karşı sert konuştu. Azizi, İran’a yönelik her türlü askeri adımın 'pişman edici sonuçlar' doğuracağını vurguladı.

İran’dan ABD’ye Rest: 'Teslim Olmayacağız'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ülkeye yönelik herhangi bir saldırının boyutuna bakılmaksızın 'pişman edici' bir karşılık verileceğini açıkladı.

Azizi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD’nin askeri tehditlerine yanıt vererek, "İran’a karşı ne ölçekte olursa olsun yapılacak her türlü eylemin pişman edici bir sonucu olacaktır. Teslim olmayacağız" ifadelerini kullandı.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

ABD Başkanı Donald Trump ise İran’a karşı sınırlı bir saldırı seçeneğini değerlendirdiğini belirtmişti. İranlı yetkililer, sınırlı da olsa herhangi bir saldırının topyekün bir karşılığa ve bölgesel çatışmaya yol açacağını vurguluyor.

Trump, İran İçin Tarih Verip Uyardı: Kötü Şeyler OlacakTrump, İran İçin Tarih Verip Uyardı: Kötü Şeyler OlacakDünya

İran’dan ‘Nükleer Silah’ Çıkışı, Arakçi Resti Çektiİran’dan ‘Nükleer Silah’ Çıkışı, Arakçi Resti ÇektiDünya

ABD-İran Gerilimi Ateşledi: Gram Altın FırladıABD-İran Gerilimi Ateşledi: Gram Altın FırladıEkonomi

Kaynak: AA

Etiketler
ABD İran
Mahkeme Kararına Rağmen... Trump Ek Tarifede Vites Yükseltti Trump Ek Tarifede Vites Yükseltti
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Buz Kırılınca Araç Suya Gömüldü! Baykal Gölü Turistlere Mezar Oldu Buz Kırılınca Araç Suya Gömüldü! Baykal Gölü Turistlere Mezar Oldu
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
ÇOK OKUNANLAR
CHP'den Yazıhan Belediye Başkanı Göçer İçin İhraç Kararı CHP'den Yazıhan Belediye Başkanı Göçer İçin İhraç Kararı
Okul Bahçesinde Yürek Yakan Olay: Daha 11 Yaşındaydı... Tenefüste Acı Son Okul Bahçesinde Yürek Yakan Olay: Daha 11 Yaşındaydı... Tenefüste Acı Son
SGK, Yapay Zekayla Tespit Etti: 650 Bin Emeklilik İptal, Maaşlar Faiziyle Geri Alınacak 650 Bin Emeklilik İptal, Maaşlar Faiziyle Geri Alınacak
Otobüste Tehditler Savuran 'Sahte Savcı' Gözaltına Alındı: Savcılık Harekete Geçti Otobüste Tehditler Savuran 'Sahte Savcı' Gözaltına Alındı: Savcılık Harekete Geçti
Yıldız Tilbe'den Kötü Haber: Ünlü Şarkıcının Sağlık Durumu Nasıl? Yıldız Tilbe'den Kötü Haber: Ünlü Şarkıcının Sağlık Durumu Nasıl?