İran’dan ABD’ye Rest: 'Teslim Olmayacağız'

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ülkeye yönelik herhangi bir saldırının boyutuna bakılmaksızın 'pişman edici' bir karşılık verileceğini açıkladı.

Azizi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD’nin askeri tehditlerine yanıt vererek, "İran’a karşı ne ölçekte olursa olsun yapılacak her türlü eylemin pişman edici bir sonucu olacaktır. Teslim olmayacağız" ifadelerini kullandı.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

ABD Başkanı Donald Trump ise İran’a karşı sınırlı bir saldırı seçeneğini değerlendirdiğini belirtmişti. İranlı yetkililer, sınırlı da olsa herhangi bir saldırının topyekün bir karşılığa ve bölgesel çatışmaya yol açacağını vurguluyor.

Kaynak: AA