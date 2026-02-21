Yıldız Tilbe'den Kötü Haber: Ünlü Şarkıcının Sağlık Durumu Nasıl?

Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, tansiyonunun yükselmesi üzerine tedbir amaçlı soluğu hastanede aldı. Gün boyu gözetim altında tutulan Tilbe’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yaptığı açıklamalar hayranlarını rahatlattı.

Son Güncelleme:
Yıldız Tilbe'den Kötü Haber: Ünlü Şarkıcının Sağlık Durumu Nasıl?
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, tansiyonundaki yükselme nedeniyle Nişantaşı’nda bulunan bir hastanede kontrolden geçti. Sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu ve tedbir amaçlı gözlem altında tutulduğu öğrenildi.

Hastane çıkışında gazetecilere konuşan Tilbe, tansiyon değerlerinin gün boyunca takip edileceğini belirtti. Koluna ölçüm cihazı takıldığını ve kalp kontrollerinin de yapıldığını ifade eden sanatçı, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

“Tansiyonumu indirmeye çalışıyoruz. Tansiyonum çıkıyor. Koluma bir şey taktılar, bütün gün ölçecekler sonra bakacaklar. Kalbime de baktılar.”

GÜN BOYU TAKİP EDİLECEK

Doktorların önerisi doğrultusunda gün içinde düzenli ölçüm yapılacağı belirtildi. Tilbe’nin genel sağlık durumunun kontrol altında olduğu ve herhangi bir olumsuz tablo bulunmadığı aktarıldı.

MİKROFON TUTMASI BİLE YASAK

Tilbe, açıklamasında yaşın ilerlemesiyle birlikte kas yapısında değişimler yaşandığını da dile getirdi. Doktorunun tavsiyelerini paylaşan sanatçı, bundan sonraki süreçte pilates ve yoga gibi egzersizlere yönelmesi gerektiğini söyledi. Tilbe, sahne temposunun kasları üzerinde etkili olduğunu ifade ederek şu değerlendirmede bulundu:

“Pilates yapacakmışım ya da yoga. Çünkü sahneden sahneye hareket ettiğim için kaslarım kısalıyormuş. Artık 59 oldum, insanın kasları kısalıyormuş yaş ilerleyince. Şok içinde öğrendim. Çok mutluyum Allah’a şükürler olsun. Doktorum mikrofon tutma dedi, ben de tutmuyorum artık. Kolum kötü oluyor. Ne zormuş tansiyon ya… Tansiyon hastalarına buradan sağlık diliyorum, bütün hastalara diliyorum. Artık mikrofon tutmayacağım çünkü ellerimi kollarımı hareket ettirmeliymişim.”

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Yıldız Tilbe
Son Güncelleme:
Feyyaz Şerifoğlu ile Merve Dinçkol’dan Müjdeli Haber: Ünlü Çift Bebek Sevinci Yaşıyor Ünlü Çift Bebek Sevinci Yaşıyor
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Mehmet Ali Erbil'in Eşi Gülseren Ceylan, Tesettüre Girdi: Teravihe Gittiği Anları Paylaştı Mehmet Ali Erbil'in Eşi Tesettüre Girdi
ÇOK OKUNANLAR
CHP'den Yazıhan Belediye Başkanı Göçer İçin İhraç Kararı CHP'den Yazıhan Belediye Başkanı Göçer İçin İhraç Kararı
Okul Bahçesinde Yürek Yakan Olay: Daha 11 Yaşındaydı... Tenefüste Acı Son Okul Bahçesinde Yürek Yakan Olay: Daha 11 Yaşındaydı... Tenefüste Acı Son
Kontağı Çevirmek Cesaret İster! Akaryakıta Büyük Zam Geliyor Kontağı Çevirmek Cesaret İster! Akaryakıta Büyük Zam Geliyor
İstanbul'un Göbeğinde Dehşet! Saldırıya Uğrayan Çocuğa Yardım Etmek İstedi, 6 Yerinden Bıçaklandı Saldırıya Uğrayan Çocuğa Yardım Etmek İstedi, 6 Yerinden Bıçaklandı
Saldırının Ayak Sesleri Yükseldi: Avrupa'dan 'İran'ı Acilen Terk Edin' Uyarısı Avrupa'dan 'İran'ı Acilen Terk Edin' Uyarısı