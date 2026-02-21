Yıldız Tilbe'den Kötü Haber: Ünlü Şarkıcının Sağlık Durumu Nasıl?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, tansiyonundaki yükselme nedeniyle Nişantaşı’nda bulunan bir hastanede kontrolden geçti. Sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu ve tedbir amaçlı gözlem altında tutulduğu öğrenildi.

Hastane çıkışında gazetecilere konuşan Tilbe, tansiyon değerlerinin gün boyunca takip edileceğini belirtti. Koluna ölçüm cihazı takıldığını ve kalp kontrollerinin de yapıldığını ifade eden sanatçı, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

“Tansiyonumu indirmeye çalışıyoruz. Tansiyonum çıkıyor. Koluma bir şey taktılar, bütün gün ölçecekler sonra bakacaklar. Kalbime de baktılar.”

GÜN BOYU TAKİP EDİLECEK

Doktorların önerisi doğrultusunda gün içinde düzenli ölçüm yapılacağı belirtildi. Tilbe’nin genel sağlık durumunun kontrol altında olduğu ve herhangi bir olumsuz tablo bulunmadığı aktarıldı.

MİKROFON TUTMASI BİLE YASAK

Tilbe, açıklamasında yaşın ilerlemesiyle birlikte kas yapısında değişimler yaşandığını da dile getirdi. Doktorunun tavsiyelerini paylaşan sanatçı, bundan sonraki süreçte pilates ve yoga gibi egzersizlere yönelmesi gerektiğini söyledi. Tilbe, sahne temposunun kasları üzerinde etkili olduğunu ifade ederek şu değerlendirmede bulundu:

“Pilates yapacakmışım ya da yoga. Çünkü sahneden sahneye hareket ettiğim için kaslarım kısalıyormuş. Artık 59 oldum, insanın kasları kısalıyormuş yaş ilerleyince. Şok içinde öğrendim. Çok mutluyum Allah’a şükürler olsun. Doktorum mikrofon tutma dedi, ben de tutmuyorum artık. Kolum kötü oluyor. Ne zormuş tansiyon ya… Tansiyon hastalarına buradan sağlık diliyorum, bütün hastalara diliyorum. Artık mikrofon tutmayacağım çünkü ellerimi kollarımı hareket ettirmeliymişim.”

