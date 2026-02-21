Feyyaz Şerifoğlu ile Merve Dinçkol’dan Müjdeli Haber: Ünlü Çift Bebek Sevinci Yaşıyor

Temmuz 2025’te evlenen Feyyaz Şerifoğlu ile Merve Dinçkol çifti, sosyal medya paylaşımlarıyla bebek beklediklerini duyurdu. Dinçkol’un “Ramazan bereketiyle geldi” notu kısa sürede büyük ilgi gördü.

Feyyaz Şerifoğlu ile Merve Dinçkol’dan Müjdeli Haber: Ünlü Çift Bebek Sevinci Yaşıyor
Oyuncu ve müzisyen Feyyaz Şerifoğlu ile spiker Merve Dinçkol cephesinden sevindiren bir haber geldi. Temmuz 2025’te evlenen çift, bebek beklediklerini sosyal medya üzerinden duyurdu.

Mutlu evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikiliden gelen paylaşım, kısa sürede büyük ilgi gördü. Anne olmaya hazırlanan Dinçkol, Instagram hesabında yaptığı açıklamada “Ramazan bereketiyle geldi” ifadelerini kullandı.

Feyyaz Şerifoğlu ile Merve Dinçkol’dan Müjdeli Haber: Ünlü Çift Bebek Sevinci Yaşıyor - Resim : 1

Çiftin paylaşımı takipçileri tarafından tebrik mesajlarıyla karşılanırken, hayranları mutluluklarını dile getirdi.

Kaynak: Haber Merkezi

