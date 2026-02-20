Mehmet Ali Erbil'in Eşi Gülseren Ceylan, Tesettüre Girdi: Teravihe Gittiği Anları Paylaştı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mehmet Ali Erbil’in eşi Gülseren Ceylan, Ramazan’ın ilk gününe özel fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Sıklıkla paylaşımlarıyla gündeme gelen Gülseren Ceylan, bu kez tesettürlü fotoğraflarıyla takipçileriyle paylaştı.

TESETTÜRLÜ HALİNİ PAYLAŞTI

Ramazan ayının başlamasıyla tesettüre giren Ceylan, paylaşımlarının altına, "Çok şükür, böyle görmek de varmış kendimi" notunu düşerek duygularını ifade etti.

Oruç tutup teravih namazına katılan Ceylan, bu özel anlarını sosyal medya üzerinden peş peşe paylaştı.

Takipçileri de Ceylan’ın paylaşımlarına 'Allah kabul etsin', 'Hayırlı Ramazanlar olsun' gibi mesajlarla karşılık verdi.

Kaynak: Haber Merkezi