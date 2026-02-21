Kontağı Çevirmek Cesaret İster! Akaryakıta Büyük Zam Geliyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Akaryakıt piyasasında gözler motorine çevrildi. Sektör kaynaklarının beklentisine göre motorinin litre fiyatına salı gününden itibaren 2,40 TL zam yapılması öngörülüyor. Zamla birlikte tabelaların yeniden güncellenmesi bekleniyor.

Zam beklentisinin gerçekleşmesi halinde motorinin litre fiyatının büyükşehirlerde şu seviyelere yükselmesi bekleniyor:

İstanbul: 60,29 TL

Ankara: 61,42 TL

İzmir: 61,70 TL

Küresel petrol fiyatlarındaki volatilite, akaryakıt ürünlerinde fiyat değişimlerini hızlandırıyor. Dalgalı seyir, rafineri çıkış fiyatlarına ve nihayetinde pompa satış fiyatlarına artış olarak yansıyor.

Kaynak: Haber Merkezi