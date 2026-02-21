Ramazan’da Paket Serviste Zorlu Mesai: İftara Dakikalar Kala Yemek Siparişlerinde Patlama

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dışarıdan yemek siparişi alışkanlığı Türkiye’de giderek yaygınlaşırken, Ramazan ayında iftar saatine yakın yaşanan yoğunluk sektörün tüm bileşenlerini etkiliyor. Özellikle iftara bir saat kala artan talep, hem restoran mutfaklarında hem de teslimat ağında ciddi baskı oluşturuyor. Yoğunluk nedeniyle yaşanan gecikmeler ise iptal edilen siparişler ve artan israf tartışmalarını beraberinde getiriyor.

Türkiye genelinde gün içine yayılan yemek siparişlerinin Ramazan’da belirli bir zaman dilimine sıkıştığına dikkat çekiliyor. Sektör verilerine göre normal günlerde gün boyu dağılan sipariş trafiği, iftar öncesindeki kısa sürede zirve yapıyor. Bu durum, kuryelerin teslimat planlamasını zorlaştırırken işletmelerin servis kapasitesini de sınıyor.

TALEP AYNI DAKİKALARA YIĞILIYOR

Şikâyet platformları ve sosyal medya paylaşımları, iftara yetişmeyen siparişlerin her yıl benzer mağduriyetlere yol açtığını gösteriyor. Sektör temsilcileri, temel sorunun talebin aynı saatlere yoğunlaşması olduğuna işaret ediyor. Gün içinde daha dengeli seyreden sipariş akışı, iftar öncesinde ani bir artış gösteriyor.

RESTORANLARDA VE TESLİMATTA AKSAMALAR

İstanbul’da restoran işletmeciliği yapan Hacı Bayramoğlu, iftar öncesinde sistemin adeta kilitlendiğini belirterek, aynı anda yüzlerce sipariş aldıklarını ifade etti. Ek personel takviyesine rağmen siparişleri zamanında hazırlamanın zorlaştığını söyleyen Bayramoğlu, son dakikada iptal edilen ya da gecikme nedeniyle geri çevrilen siparişlerin maliyet ve israf açısından ciddi yük oluşturduğunu dile getirdi.

Kuryeler de benzer şekilde iftar saatine yakın yaşanan trafik yoğunluğu ve park sorunlarına dikkat çekiyor. Teslimat sürecinde zamanla yarıştıklarını belirten bir kurye, kısa süre içinde art arda gelen siparişlerin operasyonel zorlukları artırdığını vurguladı.

ÇÖZÜM İÇİN YENİ MODEL ÖNERİLERİ

Uzmanlar, iftar saatine yığılan sipariş trafiğinin dengelenmesi için planlı sipariş sistemlerinin yaygınlaştırılması gerektiğini belirtiyor. Ön sipariş uygulamalarının teşvik edilmesi, kullanıcıların belirli teslimat aralıklarını tercih etmesi ve restoranların kapasite bazlı sipariş kabulüne yönelmesi çözüm önerileri arasında yer alıyor.

Teslimat beklentilerinde esneklik sağlanması, yoğun dönemlere özel kurye istihdamı ve teknolojik kapasite planlaması gibi adımların da süreci rahatlatabileceği ifade ediliyor. Sektör temsilcileri, hem işletmelerin hem de tüketicilerin daha öngörülebilir bir sipariş düzenine yönelmesinin önemine dikkat çekiyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi