Okul Bahçesinde Yürek Yakan Olay: Daha 11 Yaşındaydı... Tenefüste Acı Son

Muğla’nın Milas ilçesinde, ortaokul 5’inci sınıf öğrencisi Öykü Şenli (11), teneffüste fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Şenli, kurtarılamadı.

Son Güncelleme:
Okul Bahçesinde Yürek Yakan Olay: Daha 11 Yaşındaydı... Tenefüste Acı Son
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, öğle saatlerinde, Sakarya Ortaokulu'nda meydana geldi. 5’inci sınıf öğrencisi Öykü Şenli, teneffüste okul bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle rahatsızlanıp, yere düştü. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Şenli, ambulansla Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şenli, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Şenli'nin ölüm haberi, ailesi ve arkadaşlarını üzdü.

Öte yandan, Milas Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İlçemiz Sakarya Ortaokulu 5’inci sınıf öğrencimiz Öykü Şenli’nin vefatını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Öğrencimize Allah’tan rahmet, ailesine ve eğitim camiamıza başsağlığı ve sabır diliyoruz" denildi.

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
AFAD Duyurdu! Malatya'da Deprem AFAD Duyurdu! Malatya'da Deprem
Zehir Tacirlerine Ağır Darbe! 346 Şüpheli Yakalandı Zehir Tacirlerine Ağır Darbe! 346 Şüpheli Yakalandı
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Terörsüz Türkiye Ekonomiye Nefes Aldıracak: 40 Yıllık Mücadelenin Maliyeti Dudak Uçuklattı Terörsüz Türkiye Ekonomiye Nefes Aldıracak: 40 Yıllık Mücadelenin Maliyeti Dudak Uçuklattı
Tefecilere Şafak Operasyonu: 7 Şüpheli Tutuklandı Tefecilere Şafak Operasyonunda 7 Şüpheli Tutuklandı
ÇOK OKUNANLAR
CHP'den Yazıhan Belediye Başkanı Göçer İçin İhraç Kararı CHP'den Yazıhan Belediye Başkanı Göçer İçin İhraç Kararı
Okul Bahçesinde Yürek Yakan Olay: Daha 11 Yaşındaydı... Tenefüste Acı Son Okul Bahçesinde Yürek Yakan Olay: Daha 11 Yaşındaydı... Tenefüste Acı Son
Saldırının Ayak Sesleri Yükseldi: Avrupa'dan 'İran'ı Acilen Terk Edin' Uyarısı Avrupa'dan 'İran'ı Acilen Terk Edin' Uyarısı
Altın Cephesinde Gerilim Tırmanıyor: Gram Altında Dikkat Çeken Sıçrama! Yatırımcı Tedirgin Altın Cephesinde Gerilim Tırmanıyor: Gram Altında Dikkat Çeken Sıçrama! Yatırımcı Tedirgin
Milyonlarca Aboneyi Etkileyecek: Doğal Gazda Kritik Değişiklik Doğal Gazda Kritik Değişiklik