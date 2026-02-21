Buz Kırılınca Araç Suya Gömüldü! Baykal Gölü Turistlere Mezar Oldu

Rusya'da yüzeyi buz tutan Baykal Gölü'nde düzenlenen turistik gezi faciayla bitti. Çin'den gelen turistleri taşıyan araç buz kırılınca göle düştü. Feci olayla 8 kişi hayatını kaybetti.

Son Güncelleme:
Buz Kırılınca Araç Suya Gömüldü! Baykal Gölü Turistlere Mezar Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamaya göre, yüzeyi buz tutan Baykal Gölü’nde turistler için düzenlenen tur esnasında kaza meydana geldi.

Buzun üzerinde Hoboy Burnu istikametinde tur atan araç göle düştü. Kazada sürücünün de aralarında olduğu 8 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kurtuldu. Yerel görevliler, araçtaki turistlerin Çin’den geldiklerini belirtti.

Kış aylarında yüzeyi buz tutan Baykal Gölü üzerinde yapılan turistik geziler, bölgeye gelen ziyaretçiler arasında yaygın olarak tercih ediliyor.

Kaynak: AA

Etiketler
Rusya Çin Turist
Son Güncelleme:
İspanya'da Aşırı Sağ Devrede: Burka ve Peçe Yasaklandı İspanya'da Aşırı Sağ Devrede, burka ve Peçe Yasaklandı
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Akdeniz'de Yine Göçmen Faciası! 5 Kişinin Cesedi Çıkarıldı, Onlarca Kayıp Var Akdeniz'de Yine Göçmen Faciası! 5 Kişinin Cesedi Çıkarıldı, Onlarca Kayıp Var
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
ÇOK OKUNANLAR
CHP'den Yazıhan Belediye Başkanı Göçer İçin İhraç Kararı CHP'den Yazıhan Belediye Başkanı Göçer İçin İhraç Kararı
Okul Bahçesinde Yürek Yakan Olay: Daha 11 Yaşındaydı... Tenefüste Acı Son Okul Bahçesinde Yürek Yakan Olay: Daha 11 Yaşındaydı... Tenefüste Acı Son
Saldırının Ayak Sesleri Yükseldi: Avrupa'dan 'İran'ı Acilen Terk Edin' Uyarısı Avrupa'dan 'İran'ı Acilen Terk Edin' Uyarısı
İstanbul'un Göbeğinde Dehşet! Saldırıya Uğrayan Çocuğa Yardım Etmek İstedi, 6 Yerinden Bıçaklandı Saldırıya Uğrayan Çocuğa Yardım Etmek İstedi, 6 Yerinden Bıçaklandı
Kontağı Çevirmek Cesaret İster! Akaryakıta Büyük Zam Geliyor Kontağı Çevirmek Cesaret İster! Akaryakıta Büyük Zam Geliyor