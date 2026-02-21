Buz Kırılınca Araç Suya Gömüldü! Baykal Gölü Turistlere Mezar Oldu
Rusya'da yüzeyi buz tutan Baykal Gölü'nde düzenlenen turistik gezi faciayla bitti. Çin'den gelen turistleri taşıyan araç buz kırılınca göle düştü. Feci olayla 8 kişi hayatını kaybetti.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamaya göre, yüzeyi buz tutan Baykal Gölü’nde turistler için düzenlenen tur esnasında kaza meydana geldi.
Buzun üzerinde Hoboy Burnu istikametinde tur atan araç göle düştü. Kazada sürücünün de aralarında olduğu 8 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kurtuldu. Yerel görevliler, araçtaki turistlerin Çin’den geldiklerini belirtti.
Kış aylarında yüzeyi buz tutan Baykal Gölü üzerinde yapılan turistik geziler, bölgeye gelen ziyaretçiler arasında yaygın olarak tercih ediliyor.
Kaynak: AA
Son Güncelleme: