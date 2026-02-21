Otobüste Tehditler Savuran 'Sahte Savcı' Gözaltına Alındı: Savcılık Harekete Geçti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, köpeğiyle bindiği toplu taşıma aracında savcı olduğunu belirterek, yolculardan birine "Seni öldüreceğim", "Yobaz", "Bir daha Türkiye'de barın bakalım" şeklinde sözler sarf eden bir kadının videosunun sosyal medyada yayınlanması üzerine harekete geçti.

GÖZALTINA ALINDI

Sosyal medyada gündem olan video kaydına ilişkin savcılık harekete geçti. Hakkında "tehdit" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından re’sen soruşturma başlatılan şüpheli gözaltına alındı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi;

“Bir takım sosyal medya sitelerinde 21.02.2026 günü dolaşıma sokulan, toplu taşıma aracı içerisinde gerçekleştiği anlaşılan videoda Cumhuriyet Savcısı olduğunu belirten şahsın yolculardan birine yönelik ‘seni öldürürüm, yobaz, bundan sonra Türkiye’de barın bakalım’ şeklinde sözler sarf eden şahıs hakkında ‘tehdit’ ve ‘halkı kin ve düşmalığa tahrik veya aşağılama’ suçlarından re’sen soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Tarafların kimlik bilgilerini tespiti için ilgili kolluk birimine talimat verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.”

8 SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Y.S.'nin Adalet Meslek Yüksekokulu’ndan terk olduğu, halihazırda Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümünde aktif öğrenci kaydının bulunduğu ve daha önce ‘İş yerinden ve Kurumdan Hırsızlık’, ‘Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak’, ‘Tehdit-Hakaret’ ve ‘Kasten Yaralama’ suçlarından 8 kaydının bulunduğu tespit edildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: NTV