İran'dan ABD ve İsrail'e 'Ordu Günü' Gözdağı: 'Yıkıcı Olacak!'

Orta Doğu'daki yüksek tansiyonun gölgesinde kutlanan Ordu Günü kapsamında İran Devrim Muhafızları (İRGK), sert bir bildiri yayımladı. Açıklamada, ateşkes sürecinin pamuk ipliğine bağlı olduğu bir dönemde, sınır ötesi herhangi bir "suç teşkil eden eylemin" ağır bedelleri olacağı belirtildi.

'DENA' GEMİSİ İÇİN İNTIKAM SÖZÜ

Açıklamada dikkat çeken en kritik başlıklardan biri, 4 Mart 2026 tarihinde Sri Lanka açıklarında uluslararası sularda batırılan "Dena" fırkateyni oldu. ABD nükleer denizaltısı tarafından torpidoyla hedef alınan ve 87 askerin hayatını kaybettiği olayın unutulmadığı vurgulanırken, hayatını kaybedenlerin intikamının alınacağı kaydedildi.

HÜRMÜZ BOĞAZI VE ATEŞKES TEHDİDİ

Pakistan'ın arabuluculuğunda yürütülen barış görüşmeleri devam ederken, İranlı yetkililer sivil gemilere açık olan Hürmüz Boğazı'na askeri gemilerin yaklaşmasının "ateşkes ihlali" sayılacağını yineledi. Devrim Muhafızları, bölgedeki sessizliği "savaş alanındaki bir sükunet" olarak tanımlayarak, parmaklarının tetikte olduğu mesajını verdi.

Kaynak: AA