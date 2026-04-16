Donald Trump Duyurdu: İsrail ve Lübnan Arasında 10 Günlük Ateşkes

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Lübnan arasında ateşkese varıldığı bildirdi.

Trump, ateşkesin 10 gün süreceğini duyurdu. İki ülke arasındaki ateşkesin Türkiye saati ile gece 00.00'dan itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor.

ABD Başkanı, Truth Social isimli sosyal medya platformu üzerinden açıklamada bulundu. Trump, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile çok iyi görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtti.

'BU ÇÖZDÜĞÜM 10. SAVAŞ OLACAK'

Trump'ın açıklamaları şu şekilde:

"Salı günü, iki ülke 34 yıl aradan sonra ilk kez burada Washington D.C.’de, Dışişleri Bakanımız Marco Rubio ile bir araya geldi. Ben de Başkan Yardımcısı JD Vance ve Dışişleri Bakanı Rubio’ya, Genelkurmay Başkanları Komitesi Başkanı Dan Caine ile birlikte İsrail ve Lübnan’la çalışarak kalıcı bir BARIŞ sağlama talimatı verdim.

Dünya genelinde 9 savaşı çözmüş olmak benim için bir onurdu ve bu da 10’uncusu olacak. Haydi, BUNU BAŞARALIM!"

Kaynak: İHA