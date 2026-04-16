Okullarda Kırmızı Alarm: Her Kapıda En Az 2 Polis

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan sarsıcı okul saldırılarının ardından İçişleri Bakanlığı düğmeye bastı. 81 ilde eş zamanlı başlatılan 'güvenli eğitim' seferberliği kapsamında, her okulun önüne en az iki emniyet personeli yerleştirilirken, şüpheli şahıslara yönelik yoğun GBT denetimleri uygulanıyor.

Türkiye, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda meydana gelen ve eğitim camiasını derinden sarsan saldırıların ardından çocukların güvenliği için teyakkuza geçti. İçişleri Bakanlığı tarafından verilen acil talimatla, 81 ildeki tüm ilk, orta ve lise dereceli eğitim kurumlarında güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı.

OKUL ÇEVRELERİNDE KUÇ UÇURTULMUYOR

Bakanlık koordinesinde hızla devreye sokulan güvenlik konseptiyle birlikte, polis ekipleri okul önleri ve çevrelerini adeta abluka altına aldı.

Başkent Ankara'da Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri sabahın erken saatlerinden itibaren görev yerlerini aldı. Ekipler, başta riskli bölgeler olmak üzere okul çevrelerinde devriye sayılarını artırırken, şüpheli görülen kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) ve üst araması gerçekleştirdi.

EN AZ 2 POLİS...

Yeni güvenlik protokolüne göre, ülke genelindeki tüm okul önlerinde en az iki emniyet personeli sabit olarak nöbet tutacak. Eğitim saatleri boyunca öğretmen ve öğrencilerin can güvenliğini tehlikeye atabilecek her türlü duruma karşı hazır kıta bekleyen bu personele, risk analizleri doğrultusunda anında takviye kuvvetler de eklenebilecek.

İstanbul'da da benzer görüntüler hakimdi. Kent genelinde yürütülen denetimlerde mobil ekipler okul önlerindeki araçları durdurarak sürücülerin kimlik kontrollerini yaptı. Yetkililer, yurt genelinde yapılan risk analizlerine göre belirlenecek yeni stratejilerle denetimlerin aralıksız ve kararlılıkla süreceğini kaydetti.

Kaynak: AA

