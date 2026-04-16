Okul Saldırganının Profil Fotoğrafı Sinyali Vermiş! 'İncel Akımı' Mercek Altında

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Kahramanmaraş'ta bir okulda silahlı saldırı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin babası U.M.’nin tutuklandığını bildirdi.

EGM'nin sosyal hesabından silahlı saldırı olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında açıklamada bulunuldu.

PROFİL RESMİNDE DİKKAT ÇEKEN DETAY

Açıklamada, silahlı saldırı olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, yapılan ilk incelemelerde şahsın WhatsApp profilinde 2014 yılında ABD'de saldırı gerçekleştiren Elliot Rodger'e atıfta bulunan bir görsel kullandığı tespit edildiği belirtildi.

Ailenin bu profil resmine rağmen çocuğunu tedavi altına almaması tepki çekti

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Olayı gerçekleştiren şahsın babası U.M, 15 Nisan'da gözaltına alınmış, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanmıştır. Şahsın ikametinde ve babasına ait araçta yapılan aramalarda elde edilen dijital materyallere el konularak incelemeye alınmıştır. Olay yeri inceleme çalışmaları tamamlanmış olup, kamera kayıtları dahil tüm deliller titizlikle değerlendirilmektedir. İlk bulgular çerçevesinde olayın terör bağlantısına dair herhangi bir tespit bulunmamakta olup, bireysel bir saldırı olduğu değerlendirilmektedir.”

Öte yandan katilin profil resmi yaptığı Rodger, Mayıs 2014’te Kaliforniya’nın Isla Vista kentinde bıçaklama ve silahlı saldırı düzenleyerek altı kişiyi öldürmüştü.

İngiliz asıllı Amerikan katilin işlediği cinayetler, intiharı ve sonrasında manifestosu olduğu iddia edilen notu, kendini 'incel' olarak nitelendiren sapkınların motivasyonu oldu.

'İNCEL' AKIMI NEDİR?

"Incel" terimi, İngilizce’de "involuntary celibacy" yani "istemsiz bekârlık" ifadesinden türemiş olup, genellikle kadınlara ve topluma karşı düşmanlık besleyen, şiddeti teşvik eden kişileri tanımlamak için kullanılıyor.

Kaynak: Haber Merkezi