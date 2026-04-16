Washington Çekildi, Şam Yerleşti: Kasrek Askeri Üssü El Değiştirdi

ABD askerlerinin Haseke'deki Kasrek Hava Üssü'nü boşaltmasının ardından terör örgütü YPG içerideki araçları yakarak kaçtı, üssün kontrolü tamamen Suriye ordusuna geçti.

Washington Çekildi, Şam Yerleşti: Kasrek Askeri Üssü El Değiştirdi
Suriye'nin kuzeydoğusundaki askeri dengelerde çok kritik bir gelişme yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ordusunun çekildiği Haseke ilindeki Kasrek Hava Üssü, Suriye ordusunun denetimine girdi.

YPG ÇEKİLİRKEN ÜSSÜ ATEŞE VERDİ

Bölgedeki yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre ise ABD güçlerinin üssü tahliye etmesinin hemen ardından hareketlenen terör örgütü YPG'ye bağlı unsurlar, üssün içerisinde bulunan bazı askeri araçları ateşe vererek tahrip etti.

Washington Çekildi, Şam Yerleşti: Kasrek Askeri Üssü El Değiştirdi - Resim : 1

Yaşanan kısa süreli sabotaj ve hareketliliğin ardından Suriye ordusu üssün yönetimini tamamen devraldı.

ABD GÜÇLERİ SADECE 3 NOKTADA KALDI

Koalisyon güçlerinin devasa Kasrek Hava Üssü'nü bırakmasının ardından ABD ordusu halihazırda bölgede sadece sınırlı noktalarda kaldı. ABD'nin şu an için yalnızca Kamışlı ve Haseke'deki bazı güvenlik ofisleri ile İstirahat el-Vezir Üssü'nde varlığını sürdürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

