Suriye, Irak’tan Gelen Akaryakıtın Sevkiyatına Başladı

Suriye, Irak'tan gelen akaryakıtın Banyas Limanı üzerinden sevkiyatına başlandığını duyurdu.

Suriye, Irak’tan Gelen Akaryakıtın Sevkiyatına Başladı
Suriye Petrol Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Ahmed Kabakçı, Irak’tan gelen ilk fuel-oil sevkiyatının Banyas Rafinerisi üzerinden taşınarak Banyas Limanı’na ulaştırıldığını ve buradan deniz yoluyla sevk edildiğini belirtti.

İlk sevkiyatın yaklaşık 500 bin ton olduğu bilgisini veren Kabakçı, bunun iki ülke arasındaki iş birliğinin başlangıcı olduğunu ifade etti. Sevkiyatın nihai varış noktasına ilişkin olarak şirketin yalnızca transit rol üstlendiğine dikkat çeken Kabakçı, ihracatın son varış noktasını belirleme sorumluluğunun yük sahibi şirkete ait olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

