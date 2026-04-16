İsa Aras Mersinli'nin Babası Uğur Mersinli'den Dehşete Düşüren İfade: 'Bir Hafta Önce Hedef Gösterdim'

Türkiye, Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi’nde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’nda yaşanan ve 10 hayatını kaybettiği vahşi katliamın şokunu yaşıyor.

8’inci sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli tarafından babasının silahıyla gerçekleştirilen kanlı baskının ardından yürütülen soruşturmada çok kritik bir gelişme yaşandı. Olayın ardından gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan baba Uğur Mersinli'nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

'HEDEF ALARAK ATIŞ YAPILACAĞINI SÖYLEDİM'

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Oğlunun silahlara karşı aşırı bir merakı olduğunu ve bir ay önce yatak odasında silahı eline almaya yeltendiğini itiraf eden baba Mersinli, bu hevesi kırmak yerine oğluna silah eğitimi verdiğini anlattı.

İfadesinde dehşete düşüren detaylar veren baba, şunları kaydetti:

"Kendisine silah kültürümüzden bahsettim. Emekli olduğumda silahlardan bir tanesini ona bırakacağımı söyledim. Amacım hevesini ötelemek, umut satmaktı. 'Amerika'da herkes silah alabiliyor' dedi. Katliamdan bir hafta önce pazartesi günü emniyetin poligonuna giderek kendime ait silah ile atış yaptım, oğluma da birkaç el atış yaptırdım. Ona karşıdaki hedefi gösterdim; silahın rastgele kullanılmayacağını, hedef alınarak atış yapılacağını söyledim. Fotoğraf ve videosunu çekip WhatsApp'tan ona attım."

PSİKOLOG 'TAKİP EDİN' DEMİŞ

Oğlunun tipik ergenlik ve sınav stresleri olduğunu iddia eden baba Mersinli, durumdan şüphelenip uzmanlara başvurduklarını ancak tam bir teşhis konulamadığını belirtti. Emniyetteki psikologların çocuk için "çok zeki" dediğini öne süren baba, olaydan 2 ay önce gittikleri özel bir psikoloğun ise "Oğlumun topluma uyumu noktasında problem yaşayacağını, biraz takip edilmesi gerektiğini ve ilerleyen zamanlarda psikiyatrik tedavi gerekebileceğini" söylediğini aktardı.

GİZEMLI ÇEVRİM İÇİ OYUNLAR

Ev ortamında çocuğun hareketlerini tam olarak analiz edemediklerini savunan baba Uğur Mersinli, oğlunun sürekli olarak kulaklıkla konuşmalı/çevrim içi interaktif oyunlar oynadığını belirterek, "Odasına girdiğimde ise her şeyi kapatır, bize bir şey göstermek istemezdi. Biz de bu nedenle bu zamana kadar olumsuz bir durumunu tespit edemedik" ifadelerini kaydetti.

Kaynak: Yeni Şafak