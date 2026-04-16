11 Yaşında 8 Fidan... Türkiye Okul Baskınında Ölen Yavrularını Uğurladı

Dün gerçekleşen ve tüm ülkeyi yasa boğan kanlı okul baskınının ardından bugün Kahramanmaraş'ta hüzün ve öfkeli bir veda hakim. 14 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli'nin babasının silahıyla iki sınıfı basarak gerçekleştirdiği katliamda hayatını kaybedenlerin naaşları, Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından acılı ailelerine teslim edildi, hepsi 11 yaşındaki olan Yusuf Tarık Gül, Furkan Sancak Balal, Şuranur Sevgi Kazıcı, Adnan Göktürk Yeşil, Belinay Nur Boyraz, Kerem Erdem Güngör, Zeynep Kılıç ve Bayram Nabi Şişik toprağa verildi.