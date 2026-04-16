Madagaskar’da 'Teknolojik Suikast' Girişimi! Sarayda Termal Dron Alarmı

Afrika'nın ada ülkesi Madagaskar'da siyasi kriz ve iktidar savaşları ilginç bir boyut kazandı. Geçtiğimiz ekim ayında gerçekleştirdiği askeri müdahaleyle yönetime el koyan Geçici Cumhurbaşkanı Michael Randrianirina'ya yönelik çok gizli bir suikast girişiminin son anda engellendiği duyuruldu.

TERMAL KAMERALARLA SARAYI GÖZETLEDİLER

Madagaskar Cumhurbaşkanlığı İletişim Direktörü Harry Laurent Rahajason tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 12-13 Nisan gecesi Cumhurbaşkanı Randrianirina'nın ikametgahı çok ciddi bir tehditle karşı karşıya kaldı. Konut çevresinde uçurulan ve duvarların arkasındaki canlıları dahi tespit edebilen yüksek teknolojiye sahip 5 termal dron, saray muhafızları tarafından fark edildi.

Gözetleme faaliyeti yürüten ve olası bir suikast saldırısının hazırlığı olduğu belirtilen hava araçları, konutta bulunan gelişmiş antidron savunma sistemleri devreye sokularak havada etkisiz hale getirildi.

ALBAY VE SUBAYLAR TUTUKLANDI

3 Nisan'da başkent Antananarivo'da cumhurbaşkanına suikast girişimi, darbe teşebbüsü ve yasa dışı silah bulundurma suçlamalarıyla devasa bir operasyon yapılmıştı. Operasyon kapsamında aralarında kilit isim Albay Patrick Rakotomamonjy ve çok sayıda aktif subayın da bulunduğu 11 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

12 EKİM DARBESI

Ülkede uzun süredir devam eden elektrik ve su kesintilerini protesto etmek için Eylül 2025'te başlayan gösteriler hükümet karşıtı kitlesel protestolara dönüşmüştü. Gösteriler devam ederken dönemin Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina'nın Fransız uçağıyla ülkeyi terk ettiği bildirilmiş ve 12 Ekim'de Albay Michael Randrianirina komutasındaki askeri birlik, hükümete el koyduğunu duyurmuştu.

Albay Randrianirina, 17 Ekim 2025'te Anayasa Mahkemesinde yemin ederek geçici cumhurbaşkanı sıfatıyla görevine başlamıştı.

Kaynak: AA