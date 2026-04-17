Resmi Gazete Yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 Büyükelçi Atadı; 3 Büyükelçiyi Merkeze Çekti

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla bazı ülkelere yeni büyükelçiler atandı. Bazı büyükelçiler ise merkeze çekildi.

Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla büyükelçi atamaları ver merkeze çekilmeler yaşandı. Bu kapsamda 3 büyükelçi merkeze çekilirken, 7 büyükelçi ataması yapıldı.

İŞTE YENİ ATANAN VE MERKEZE ÇEKİLEN İSİMLER

Bolivya Çokuluslu Devleti’nde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği görevine devam eden Ertan Yalçın ve Ekvator Cumhuriyeti’nde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği görevine devam eden Makbule Başak Yalçın merkeze alındı.

Öte yandan, Gine-Bissau Cumhuriyeti’nde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mehmet Cem Kahyaoğlu atandı.

Macaristan’da Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Konsolosluk Hizmetleri ve Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar Genel Müdürü Gülsun Erkul, Nijer Cumhuriyeti’nde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, İİT ve Müslüman Azınlıklar Genel Müdür Yardımcısı Özgür Arslan, Malezya’dan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Kamu Diplomasisi ve Stratejik İletişim Genel Müdürü Nevzat Uyanık getirildi.

İsveç Krallığı’nda Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, İnsani ve Teknik Yardımlar Genel Müdürü Korhan Karakoç, Madagaskar Cumhuriyeti’nde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Avrupa Konseyi ve İnsan Hakları Genel Müdür Yardımcısı Halime Ebru Demircan atandı.

Angola Cumhuriyeti’nde ise Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Muhammet Mustafa Çelik, merkeze alındı ve büyükelçiliğe Özgür Uludüz atandı.

