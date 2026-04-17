Avustralya Vatandaşlarına Vize Muafiyeti Getirildi

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda Avustralya vatandaşlarına vize muafiyeti kararı getirildiği duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda Avustralya vatandaşlarına turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti uygulaması duyuruldu.

90 GÜNLÜK VİZE MUAFİYETİ

Söz konusu kararda şu ifadeler yer aldı:

"Avustralya'nın umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde 17/4/2026 tarihinden itibaren vize muafiyeti sağlanmasına, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 18 inci maddesi gereğince karar verilmiştir."

